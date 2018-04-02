Lavrov: ABD Suriye'den çekilme sözünü tutmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki gelişmeler ve Batı ile yaşanan Skripal krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Pazartesi günü başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın “çok yakında Suriye’den çekilecekleri” şeklindeki sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Lavrov, Trump’ın ‘IŞİD’e karşı zafer kazanıldığında Suriye’den çekileceğiz’ yönünde daha önce verdiği söze rağmen, ABD’nin Fırat’ın doğusunda giderek "daha ciddi bir yer edinmesini” Moskova’nın kaygıyla karşıladığını ifade etti. Lavrov, Trump’ın geçen hafta yaptığı açıklamanın daha önce verdiği söze uyduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başkan Trump geçen hafta Ohio’da yaptığı bir konuşmada “IŞİD'in canına okuyoruz, yani çok yakında Suriye'den çekileceğiz. Artık sorunla başkaları ilgilensin" demişti.

Lavrov: Batı adaba uymuyor

Dışişleri Bakanı Lavrov, Skripal krizine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Bakan Lavrov, İngiltere ve ABD ile birlikte aynı tutumu izleyen Batı ülkelerini adaba uymamakla suçladı. Soğuk Savaş döneminde bile belirli kuralların olduğunu belirten Lavrov, ama şimdi İngiltere ve ABD’nin adaba uymayarak, çocuk oyunları oynadığını söyledi. Lavrov, “Özellikle İngiltere, ABD ve onları körü körüne takip eden çok sayıda ülke hiçbir adaba uymuyor. Açıkça yalan söylüyor ve dezenformasyon yapıyorlar” şeklinde konuştu.