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Lavrov: ‘ABD ya Durumu Anlamıyor ya da Kasten Kışkırtıyor’

22.01.2018 19:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’u, Suriye’deki Kürtler arasında ayrılıkçı hisleri körüklemekle suçladı. Lavrov, bu suçlamayı, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Amerika destekli Kürt milislere karşı operasyon başlatması üzerine yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'u, Suriye'deki Kürtler arasında ayrılıkçı hisleri körüklemekle suçladı. Lavrov, bu suçlamayı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Amerika destekli Kürt milislere karşı operasyon başlatması üzerine yaptı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Lavrov, "Washington aktif olarak şimdiye kadar Kürtler arasındaki ayrılıkçı duyguları cesaretlendirdi ve cesaretlendirmeye de devam ediyor. Bu ya durumu anlamamış olmalarından ya da kesinlikle kasti bir kışkırtmadan kaynaklanıyor” dedi.

Rus bakan şöyle konuştu:

"Meselenin hassas bölgesel özelliklerini gözardı eden Washington, Kürtler arasındaki ayrılıkçı duyguları aktif olarak cesaretlendirdi ve cesaretlendirmeye de devam ediyor. Washington'un böyle bir politika gütmesinin nedenlerini anlamaya çalışırken şu sonuca varıyoruz: Bu tutum ya durumu anlamamalarından ya da kesinlikle kasti bir kışkırtmadan kaynaklanıyor.”

Kürtlerin Suriye'deki siyasi sürece katılımı konusuda da Lavrov, "Kürtler'in siyasi anlaşma sürecinde oynayacakları rol konusunda şunu söyleyebilliriz: Bu rolü üstlenmeleri garanti edilmelidir. Bu ilke çerçevesinde önümüzdeki hafta Soçi'de yapılacak olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilecek taraflar listesine Kürt temsilciler de dahil edildi” diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Suriyede PYD baska kürt gurup yok siz kimi kandırıyorsunuz.. sizde pyd diyorsunuzki bizimle ol.. ABD yi birak emleryalizmin diger temsilcisi RUSYA dir.. Türkün Türkden başka dostu yoktur.. Ne Mutlu Türküm Diyene!..
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