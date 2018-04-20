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Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

'ABD, NATO GENEL SEKRETERİ'Nİ DİNLEMELİ'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün S-400'lerle ilgili yaptığı 'Türkiye'nin ulusal kararı' açıklamasını hatırlatan Lavrov, "ABD, İttifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
S-400 Rusya ABD Lavrov

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