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Lavrov: Kimyasal terörizm yayılabilir

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 13:09 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki teröristlerin kimyasal silah yapmayı öğrenmeleriyle, kimyasal terörizmin Orta Doğu sınırları dışına yayılma riskinin mevcut olduğunu söyledi.

Lavrov BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Yabancı teröristlerin sayısının çok fazla olması göz önünde bulundurularak kimyasal terörizm tehdidinin Orta Doğu sınırları dışına yayılma riskini dikkate almamak imkansız” dedi.

Lavrov, Suriye ve Irak'a yurtdışından gelen teröristlerin kimyasal silah yapmaya ilişkin pratik tecrübeye sahip olduklarını da vurguladı.

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