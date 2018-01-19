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Lavrov Rus Askerlerin Afrin’den Çekilmeye Başladığı Haberini Yalanladı

19.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

New York’taki BM binasında düzenlediği basın toplantısında Lavrov’a, Rus askerlerinin Afrin’den çekilmeye başladığı yönündeki haberler soruldu. Lavrov, soruya “Bu mesajlar daha sonra yalanlandı” cevabını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğine yönelik haberleri yalanladı.

New York'taki BM binasında düzenlediği basın toplantısında Lavrov'a, Türk medyasında, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin kentine olası operasyonu öncesinde Rus askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığı yönündeki haberler soruldu.

Lavrov, "Bu mesajlar (haberler) daha sonra yalanlandı” dedi.

Şu anda Türkiye ve İran'la ana görevlerinin, İdlib'de tam işlevsel bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının sağlanması olduğunu vurgulayan Lavrov, "Maalesef Türk ortaklarımız, anlaşmaya göre kurmakla yükümlü oldukları kontrol noktalarının tamamını henüz kurmuş değil. Sanırım 23-24 civarında kontrol noktasının kurulmuş olması gerekiyordu ama sadece birkaçını kurdular. Değerlendirmelerimize göre, Türkiye'nin kurmakla yükümlü olduğu bu türden tam işlevsel bir sistemin eksikliği, Himeymim Rus askeri üssüne saldırmaya yönelik aktif terör eylemlerinin de nedeniydi” diye konuştu.

Rus bakan, Türk muhataplarıyla son birkaç gün içinde görüştüklerini belirterek, "Diplomatik ve askeri kanallar üzerinden aktif temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu meseleleri çözebileceğimize ve çatışmasızlık bölgesinin bu çok önemli bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Lavrov bir başka soru üzerine, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde yerel güçler oluşturma çabalarının, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik verdikleri sözlerle çeliştiğini savundu.

Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye topraklarının geniş kesimlerinde alternatif idare organları oluşturma çabaları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde dahil birçok kez ortaya koydukları kendi yükümlülüklerle çelişiyor. Bundan rahatsızız” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, konuyu hem ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la hem de diğer seviyelerde Amerikalı makamlarla görüştüklerini de sözlerine ekledi.

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