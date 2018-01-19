Lavrov: Rus güçleri Afrin'den çekilmedi

AFP Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin askeri operasyona hazırlandığı Suriye'nin batısındaki Afrin bölgesindeki güçlerini geri çektiklerine yönelik haberleri yalanladı.

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, bu haberlerin gerçekle alakası olmadığını söyledi.

Lavrov, "Bu açıklamaların aksi daha sonra ispatlanmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) gün içinde, Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlandırılan Rus askeri polisinin gruplar halinde Afrin'den ayrıldığını, bu güçlerden bazılarının Şam yönetiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığını bildirmişti.

Ajans haberini, Afrin içindeki "güvenilir kaynaklara" dayandırmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çarşamba günü Lavrov ile telefonda görüşmüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da Perşembe günü Moskova'da Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu işle görüşmüşlerdi.

Görüşmelerde, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınmıştı. ​