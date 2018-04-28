Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran Esad yönetimine yardım etmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bunun için üç ülkenin "teröristlere karşı" Şam yönetimine yardım etmesi gerektiğini belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumartesi günü Suriye krizinin çözümü için Moskova'da bir araya geldi. Bakanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması yönünde hem fikir olduklarını açıkladı.

Rus haber ajansı İnterfax’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey "üç ülkenin de Suriye'nin üniter bir devlet olarak kalmasından yana olduklarını" ifade etti. Lavrov üç ülkenin, Suriye yönetiminin ülkeyi teröristlerden arındırmasına yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, İranlı ve Türk mevkidaşlarıyla Suriye'deki durumu düzeltmek üzere atılacak bir takım adımlar üzerinde uzlaştıklarını belirtirken, bu adımlara ilişkinse ayrıntı vermedi.

Üçlü zirveden önce bakanlar ikili görüşmeler de yaptı. Lavrov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki buluşmasının iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından büyük bir anlamı olduğunu vurguladı.