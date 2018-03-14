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Lavrov: S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız

14.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Moskova'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'nın sipariş ettiği S-400 füzelerinin teslimatına hız vereceklerini açıkladı.

Lavrov: S-400'lerin teslimatını hızlandıracağız

Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, Türkiye'nin satın aldığı S-400 füzelerinin teslimatını hızlandıracaklarını açıkladı. Lavrov, Moskova'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Ankara ve Moskova arasında daha önce satış anlaşmasına varılan S-400 füze savunma sistemi için "Ne kadar hızlı alırsak o kadar iyi" dedi. Lavrov da buna karşılık "Teslimatın süresini hızlandıracağız" dedi.

Rusya ve Türkiye geçen Aralık'ta S-400 füzelerinin 2020'nin ilk çeyreğinde teslim edilmesi konusunda uzlaştıklarını duyurmuştu. Türkiye S-400 sistemi için Rusya'ya 2,5 milyar dolar ödeyecek.

Türkiye'nin Rus S-400 füze sistemlerini satın alma planı NATO müttefiki ABD ile ilişkilerde gerilime neden olmuştu. ABD'li yetkililer konuyla ilgili endişelerini Türk yetkililere ilettiklerini belirterek Türkiye'nin savunmasında NATO içinde uyumlu sistemlerin en iyi seçenek olduğu görüşünü savunmuştu.

19 Mart'taki görüşme ertelenebilir

Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı kapsamında bir araya gelen dışişleri bakanlarının gündeminde Suriye konusu da vardı. Lavrov, "Türk mevkidaşım, Ankara ve Washington'ın Suriye konusundaki temasları konusunda beni bilgilendirdi" diye konuştu.

Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanlığında yaşanan görev değişimi nedeniyle Türkiye ve ABD arasında 19 Mart'ta yapılması planlanan Menbiç görüşmesinin ertelenebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Yeni Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile aynı anlayışla çalışmak isteriz" dedi.

Çavuşoğlu, Salı günü Ankara ve Washington'un YPG'nin Menbiç'ten çekilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun bu doğrultuda 19 Mart'ta Washington'a gitmesi bekleniyordu.

DW,rtr/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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