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Lavrov: ‘Saldırı Düzmece’

05.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus casus Sergey Skripal ve kızını hedef alan kimyasal saldırının Batı ülkelerinden Rus diplomatları sınırdışı etmek üzere sahneye konulmuş “oyun” olarak niteledi

Lavrov: ‘Saldırı Düzmece’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus casus Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi olayının ‘düzmece’ olduğunu ve Batı ülkelerinden Rus diplomatların sınırdışı edilmelerine kılıf olarak düzenlendiğini kaydetti.

Lavrov, Rusya’nın olayla ilgili soruşturmaya katılması ve kanıtları görerek soruşturmanın sonuçlarının kabul edilebilir olup-olmadığına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası kimyasal silah gözlemcileri ise Çarşamba günü Rusya’nın İngiltere ile ortak soruşturma yürütme talebini reddetmişti.

Lavrov, İngiltere’nin Moskova’nın kanıt talebini “yokuşa sürdüğünü” ve Rusya’nın soruşturmaya dahil olmasına itiraz ettiğini söyledi.

Moskova’nın soruşturmanın sonucunu kabul edip-etmeyeceği sorulduğunda Lavrov, Rusya’nın gizli bir soruşturmanın varacağı sonuca önceden onay vermesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Lavrov ayrıca 150 Rus diplomatın 20’yi aşkın Batı ülkesi tarafından sınırdışı edilmesinin küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Moskova da karara misilleme olarak aynı sayıda Batılı diplomatı sınırdışı etmişti.

İngiltere, 4 Mart’ta ülkede eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından Rusya’yı suçlamış, ancak Moskova iddiaları reddetmişti.

Eski casus Sergey Skripal’in kendisi gibi zehirlenen 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal ise yaptığı yazılı açıklamada gücünü her geçen gün geri kazandığını bildirdi ve durumuna gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

İngiltere’de baba ve kızı tedavi eden hastane ise Yulia Skripal’in durumunun gelişme gösterdiğini ancak babasının durumunun hala kritik olduğunu kaydetti.

Rusya devlet televizyonu ise Yulia Skripal ve kuzeni arasında geçtiği iddia edilen bir telefon kaydını yayınladı. Kayıtta Yulia Skripal hem babasının hem de kendisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylüyor. Ancak kanal kaydın gerçekliğini doğrulayamadıklarını bildirdi.

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