Lavrov: ‘Saldırı Düzmece’

Lavrov ayrıca 150 Rus diplomatın 20’yi aşkın Batı ülkesi tarafından sınırdışı edilmesinin küresel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Moskova da karara misilleme olarak aynı sayıda Batılı diplomatı sınırdışı etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus casus Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi olayının ‘düzmece’ olduğunu ve Batı ülkelerinden Rus diplomatların sınırdışı edilmelerine kılıf olarak düzenlendiğini kaydetti.

İngiltere, 4 Mart’ta ülkede eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından Rusya’yı suçlamış, ancak Moskova iddiaları reddetmişti.

Eski casus Sergey Skripal’in kendisi gibi zehirlenen 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal ise yaptığı yazılı açıklamada gücünü her geçen gün geri kazandığını bildirdi ve durumuna gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

İngiltere’de baba ve kızı tedavi eden hastane ise Yulia Skripal’in durumunun gelişme gösterdiğini ancak babasının durumunun hala kritik olduğunu kaydetti.

Rusya devlet televizyonu ise Yulia Skripal ve kuzeni arasında geçtiği iddia edilen bir telefon kaydını yayınladı. Kayıtta Yulia Skripal hem babasının hem de kendisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söylüyor. Ancak kanal kaydın gerçekliğini doğrulayamadıklarını bildirdi.