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Lavrov: ‘Suriye Meselesinde Toprak Bütünlüğüne Saygı Gösterilmeli’

20.02.2018 23:05 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki ihtilafın ancak tüm ilgili tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi halinde çözülebileceğini söyledi

Lavrov: ‘Suriye Meselesinde Toprak Bütünlüğüne Saygı Gösterilmeli’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki ihtilafın ancak tüm ilgili tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi halinde çözülebileceğini söyledi.

Lavrov, Türkiye’yle Suriye arasında Afrin kaynaklı gerilimin arttığı bir sırada Moskova’da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rus bakan, “Suriye’de ya da başka herhangi yerdeki tüm sorunların, ilgili ülkenin toprak bütünlüğüne saygı göstererek çözülmesi gerektiğine derinden inanıyoruz --ki bu örnekte (o ülke) Suriye Arap Cumhuriyeti” diye konuştu.

“Türkiye’nin güvenliğinin temininin Suriye hükümetiyle doğrudan diyalog yoluyla sağlanabileceğini” belirten Lavrov, Kürt sorununun “bölgede kaosu derinleştirme ve oradaki ülkeleri yok etmeye yönelik çıkarlar için” kullanılması girişimlerine sert şekilde karşı durmayı sürdüreceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

Türk yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye hükümet güçlerinin YPG unsurlarını korumak için Afrin’e girmesi halinde buna karşı koymaya hazır olduklarını belirtmişti.

Lavrov’un açıklamasından saatler sonraysa Esat rejimi yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığı haberleri çıkmıştı.

Daha sonraysa Anadolu Ajansı, Afrin’e girmeye çalışan rejim yanlısı grupların, TSK’nın uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine kente yaklaşık 10 km. kala geri çekildiğini duyurmuştu.

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