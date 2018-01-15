Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM'nin çalışmalarını teşvik edeceğini umuyoruz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Ocak (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin BM'nin Suriye siyasi süreci yönündeki çalışmaları teşvik edeceğini umduklarını söyledi.
Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan haberde Lavrov, ''Suriye Ulusal Diyalog Kongresi girişiminin BM için teşvik olacağını, BM'nin çalışmalarını etkinleştireceğini umuyoruz'' dedi ve ekledi:
''Rusya, İran ve Türkiye'nin girişimi sayesinde bir yıl önce Astana süreci başlatıldı, çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu. Bazı ihlallere ve kışkırtmalara rağmen bu bölgeler faaliyetlerine devam ediyor. Soçi'de düzenlenecek Kongre Cenevre görüşmelerine yardım amacıyla yapılıyor.''
Moskova'nın Türkiye'nin en kısa sürede İdlib çatışmasızlık bölgesinde gözlemci noktalarını kurmasını umduğunu da vurgulayan
Lavrov, "Çünkü, Türkiye İdlib çatışmasızlık bölgesinde üç gözlem noktası kurdu. Fakat toplamda 20 tane olması gerek. İki ülke liderinin temaslarında bundan bahsedildi. Bu çalışmanın hızlandırılacağına dair söz verildi. Bu adımın İdlib'deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce gerçekleşen telefon konuşmasında Suriye'deki durumu görüştüler ve daha önce varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin önemine değinmişlerdi.
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