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Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile kriz yaratan ev hapsindeki Rahip Brunson'un durumunda bir gelişme olmadığını belirten Çavuşoğlu, Türk Büyükelçi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanı Bolton ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ile stratejik ortaklıklarının artması için adımlar atılacağını söyledi. Çavuşoğlu ise Rahip Brunson ile ilgili bir soru üzerine "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.

Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.

İDLİB OPERASYONU

Şu anda İdlib bölgesinde yapılması gereken şey son derece nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Bunların görevi ateşkesi bozanların tespit edilip önlemlerin alınmasıdır.

İdlib’te 3 milyondan fazla sivil yaşadığı söyleniyor. Ama bazı terörist gruplar da var. Bunlar İdlib içinde muhalifler ve sivillere de tehdit oluşturuyor. Bizim bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Terörist var diye hastaneleri okulları bombalamak felaket olur.

Ilımlı muhalefet ve teröristleri ayırmak lazım.

ABD İLE 'BRUNSON' GÖRÜŞMESİ

ABD'de bir karmaşa var. Farklı kurumlar ve görüşler var. Tam bir karmaşa söz konusu. Sadece bize yönelik bir durum değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Bilgilieri bir kez daha güncelledi. Bası ve yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerinde kaos olur. Bu mesajı vermiştir. Brunson ev hapsinde. Maslahatgüzarı da kendisini ziyaret edecektir. Durumunda bir değişikilk yoktur.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Son derece yoğun kültürel ilişkilerimiz var. Bu şartlarda, Rus turistler Türk tatil beldelerine akın ediyorlar, galiba yeni bir rekor kıracağız.

Bizim ilişkilerimiz sürekli yükseliştedir. Ortak çabalarımıza ivme kazandıran iki ülke lideridir. Onlar çalışmalarımız koordine ediyor. Emin bir şekilde ticaret hacmimiz artmaktadır. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük projelerimiz gerçekleşiyor. Seneye karşılıklı turizm yılımız olacak. Kültürel ilişkilerimiz de gelişiyor. Rus turistler Türk beldelerine akın ediyorlar. Galiba yeni bir rekoru kıracağız.

DÜNYADA BİR DÖNÜM NOKTASI YAŞIYORUZ

Bizim ortaklarımızın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmamalarını olumlu değerlendiriyoruz. Modern dünyanın meselelerine nasıl baktığımızı Türk büyükelçilere yaptığım sunumda paylaştım. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçektir. Bazıları buna yaptırımlarla, santajla buna karşı koymaya çalışıyor. Hatta bazı Batılı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş gibiler. Ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekiyor.

İDLİB'E OPERASYON

İdlib çatışmazlık bölgesi. Belli şartlarla oluşturuldu. Bu şartlardan bir tanesi, 'ateşkes teröristleri kapsamayacak.' Oradaki durum biraz daha zor. Nusra'nın orada binlerce militanı orada. Türkiye'nin gözetim noktaları kurulmasıyla durum biraz sakinleşmişti. Ancak son zamanlarda Suriye ordusu bazı saldırılara maruz kaldı. Suriye ordusu bu tarz hareketlere karşı mücadele etmek hakkına sahiptir. Suriye ordusu kendi toprağında teröristlere karşı savaşmaktadır. Bizim de Suriye ordusuna destek sağlama hakkımız var. Ancak, Obama döneminden beri bir kronik sorun var. Teröristler ayırt edilemiyor. Bunu sayın Bakan'la görüşeceğiz birazdan.


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Lavrov Rusya Mevlüt Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
anayasa yıkılmış.cumhuriyet yıkılmış.tek adam diktatörlüğü kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.zarrabdan çuvalla rüşvet alanlar polis,savcı ve hakimleri hapsetmiş.medya gasp edilip,diktatör medyası haline getirilmiş.devletin yasal bankasına para yatıranlar.milli eğitim bakanlığına bağlı okullarına çocuklarını gönderenler terörist yapılmış.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.suriyeye terörist gönderilip 1 milyon insan katledilmiş.türk askeri boğaz köprüsü üzerinde boğazlanarak katledilmiş.çözüm süreci denilerek pkk silahlandırılıp,mehmetçik şehit ettirilmiş.
@sanxo sen türk olsan suriyeye terorist gönderdiler demezdin. oraya gidende dağda sırtlan öldürürkende boğazda kandırılarak oraya getirilen erde ŞANLI TÜRK askeridir.. o yüzdendirki sen bırak o ayakları ne h..lt olduğun belli
adamlar bin euroyla krallar gibi tatil yaparlar onlar akın etmesinde biz mi edelim:)
amca oğlu 4 bin euro bütçe ile tatile geldim 2000 ile dönüyorum dedi.çok seviyorum canım ülkemi dedi...
sana bir şey vermedimi lazım beraber niye tatil yapmadınız
Derhal asya birliği kurulmalı rusya çin turkiye iran japonya hindistanin başını çektiği ortak bir para birimi ile yola devam edilmeli
@enginn77 yahu japonya Amerikan müttefiki... Japonların büyük bir bölümü Amerika'da Yaşar. Sen nasıl bir trollsün... beş araştır
önce bi dogal gaz yada petrol bulmaliyizki yüzümüz olsun. fındıkla çaylamı kapılarını çalacağız ?
@adolfhitlerr nickinden keşke almanyayı araştırsaydın. ne petrolü var ne gazı.... adamlar dünya lideri...
bu ülkede sıgıntı olduk iyice elin gavuru 700 800 dolara krallar gibi tatil yapıyor biz ise hasret kalıyoruz tatile yazıklar olsun
AMERİKANIN RAHİP BRUNSON FALAN UMRUNDA DEĞİLDİR MESELE AMERİKANIN TÜRKİYE İLE İRANI SAVAŞTIRMAK İSTEMESİDİR TÜRKİYE BUNA KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN AMERİKA SIKIŞTIRIYOR BU SEBEBLE TÜRKİYENİN IMF İLE ANLAŞMA YAPMASIDA İMKANSIZDIR
Ruslar bize vize uygularken, biz onlardan vize istemiyoruz. Vay canına. Cidden her konuda tavizsiz ve dik duruyoruz
selam söyle lavrov'a.. ruslar türkiyeye gesin tatile
S-4oo leri elindekileri versinler hemen, hem dolar 2 TL olur hemde savaşta USA ucak füze hepsini indirir.
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