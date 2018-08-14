Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ile stratejik ortaklıklarının artması için adımlar atılacağını söyledi. Çavuşoğlu ise Rahip Brunson ile ilgili bir soru üzerine "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.
Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.
İDLİB OPERASYONU
Şu anda İdlib bölgesinde yapılması gereken şey son derece nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Bunların görevi ateşkesi bozanların tespit edilip önlemlerin alınmasıdır.
İdlib’te 3 milyondan fazla sivil yaşadığı söyleniyor. Ama bazı terörist gruplar da var. Bunlar İdlib içinde muhalifler ve sivillere de tehdit oluşturuyor. Bizim bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Terörist var diye hastaneleri okulları bombalamak felaket olur.
Ilımlı muhalefet ve teröristleri ayırmak lazım.
ABD İLE 'BRUNSON' GÖRÜŞMESİ
ABD'de bir karmaşa var. Farklı kurumlar ve görüşler var. Tam bir karmaşa söz konusu. Sadece bize yönelik bir durum değil. Büyükelçimizin Bolton'a söylediği nettir. Bilgilieri bir kez daha güncelledi. Bası ve yaptırımlarla Türkiye ile ilişkilerinde kaos olur. Bu mesajı vermiştir. Brunson ev hapsinde. Maslahatgüzarı da kendisini ziyaret edecektir. Durumunda bir değişikilk yoktur.
Lavrov'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Son derece yoğun kültürel ilişkilerimiz var. Bu şartlarda, Rus turistler Türk tatil beldelerine akın ediyorlar, galiba yeni bir rekor kıracağız.
Bizim ilişkilerimiz sürekli yükseliştedir. Ortak çabalarımıza ivme kazandıran iki ülke lideridir. Onlar çalışmalarımız koordine ediyor. Emin bir şekilde ticaret hacmimiz artmaktadır. Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük projelerimiz gerçekleşiyor. Seneye karşılıklı turizm yılımız olacak. Kültürel ilişkilerimiz de gelişiyor. Rus turistler Türk beldelerine akın ediyorlar. Galiba yeni bir rekoru kıracağız.
DÜNYADA BİR DÖNÜM NOKTASI YAŞIYORUZ
Bizim ortaklarımızın Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmamalarını olumlu değerlendiriyoruz. Modern dünyanın meselelerine nasıl baktığımızı Türk büyükelçilere yaptığım sunumda paylaştım. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçektir. Bazıları buna yaptırımlarla, santajla buna karşı koymaya çalışıyor. Hatta bazı Batılı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş gibiler. Ülkelerin içişlerine karışılmaması gerekiyor.
İDLİB'E OPERASYON
İdlib çatışmazlık bölgesi. Belli şartlarla oluşturuldu. Bu şartlardan bir tanesi, 'ateşkes teröristleri kapsamayacak.' Oradaki durum biraz daha zor. Nusra'nın orada binlerce militanı orada. Türkiye'nin gözetim noktaları kurulmasıyla durum biraz sakinleşmişti. Ancak son zamanlarda Suriye ordusu bazı saldırılara maruz kaldı. Suriye ordusu bu tarz hareketlere karşı mücadele etmek hakkına sahiptir. Suriye ordusu kendi toprağında teröristlere karşı savaşmaktadır. Bizim de Suriye ordusuna destek sağlama hakkımız var. Ancak, Obama döneminden beri bir kronik sorun var. Teröristler ayırt edilemiyor. Bunu sayın Bakan'la görüşeceğiz birazdan.
Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı
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