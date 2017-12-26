Lavrov ve Tillerson Kuzey Kore'yi görüştü

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası tepkilere rağmen nükleer füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore’nin son olarak 28 Kasım’da yaptığı kıtalararası balistik füze denemesinin ardından BM Güvenlik Konseyi Pyöngyang’a yeni yaptırımlar uygulanmasına karar vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tillerson’ın isteği üzerine yapılan görüşmede Kuzey Kore’nin yanı sıra Suriye ve Ukrayna sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede Suriye'nin de gündeme geldiği belirtildi.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuzey Kore'nin nükleer füze programını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin kararının ihlal edilmesi olarak değerlendikleri açıklandı.

Bu yaptırımlar çerçevesinde ABD hükümetinin bugün iki Kuzey Kore vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldığı bildirildi. ABD Maliye Bakanı Steven Mnucin tarafından yapılan açıklamada, "böylelikle komünist rejime baskının artırılarak Kuzey Kore’nin yalıtılmasının ve Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasının hedeflendiği" belirtildi. Söz konusu Kuzey Korelilerin balistik füzelerin yapımında önemli rol oynayan Kim Jong Sik ve Ri Pyong olduğu ifade edildi. Yaptırımlar, söz konusu Kuzey Kore vatandaşlarının ABD sınırları içindeki mal varlıklarının dondurulmasını ve Amerikalılarla ticari ilişkilerin yasaklanmasını öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırım kararı

BM Güvenlik Konseyi'nde geçen Cuma günü oy birliğiyle kabul edilen karar tasarısı, Kuzey Kore'nin rafine petrol ürünü ithalatının yıllık 500 bin varille sınırlandırılarak yaklaşık yüzde 90 oranında kesilmesini, ham petrol arzının da yılda 4 milyon varilde tutulmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca yurt dışında çalışan Kuzey Korelileri iki yıl içinde ülkelerine dönmeye zorluyor.

Kuzey Kore ise yaptırım kararına sert tepki göstererek "bölgede barış ve istikrarı ihlal eden bir savaş nedeni” olarak değerlendirmişti.

dpa/AFP/JD/HS

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