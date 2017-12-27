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Lavrov ve Tillerson Suriye ve Kuzey Kore krizlerini görüştü

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 10:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye'deki krizin çözümünü görüştüler.

Tillerson'un inisiyatifi üzerine gerçekleşen görüşme sonucunda Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde ülkedeki krizin çözümü için Suriye hükümeti ve muhalif birlikler arasında direk görüşmelerin sağlanması dahil olmak üzere atılacak adımlar değerlendirildi.

"Taraflar Kuzey Kore'deki nükleer denemelerin BM Güvenlik Konseyi'nin taleplerini ihlal ettiği konusunda hem fikirler. Lavrov bir kez daha Washington'un agresif tavırlarıyla Kuzey Kore krizinin tırmandırılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Yaptırım dilinden görüşme sürecine geçilmesinin gerekli olduğunun altı çizildi” denildi

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