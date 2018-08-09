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Lavrov'dan Ankara'ya Suriye ziyareti

09.08.2018 18:28 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği açıklandı.

Lavrov'dan Ankara'ya Suriye ziyareti

İki bakan Suriye konusunu ele alacak.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 13-14 Ağustos'ta Ankara'yı ziyaret edecek. Ziyaretin ayrıntılarını Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova duyurdu. Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Zakharova, Lavrov'un Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmede Suriye'deki durumun ele alınacağı duyuruldu. Masada olacak diğer başlıkların Ukrayna, Kafkasya ve Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türk Akım ve Akkuyu nükleer santrali projeleri olacağı belirtiliyor.

İranlı yetkili ile Ankara'da görüşme

Lavrov'un ziyareti öncesi Türkiye, İran'dan bir heyeti Ankara'da ağırladı. Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mahmud Vaizi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Mahmud Vaizi ile iki ülke gündemindeki konuları görüştük" dedi.

Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de yedi yılı aşkın süredir devam eden savaşın sona ermesi ve savaş sonrası ülkenin yeniden yapılanma çabalarına destek amacıyla tarafların bir araya geldiği bir sürece garantörlük yapıyor. Görüşmelerin sonuncusu 30-31 Temmuz'da Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmişti.

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Soçi'deki görüşmelere paralel olarak üç garantör ülke, liderler düzeyinde görüşmeler de yürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi ve Ankara'da üçlü zirve gerçekleştirmişti. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin bir sonraki görüşmesi İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak.

7 Eylül'de Türkiye'nin de Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılacağı bir Suriye zirvesine ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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