HABER

Lavrov'dan Şam ve Ankara'ya diyalog çağrısı

20.02.2018 16:20 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'deki durumun "Şam ve Ankara arasında doğrudan diyalogla çözülebileceğini" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre Lavrov, salı günü Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Lavrov, Afrin'deki durumun "Şam ve Ankara arasında doğrudan diyalogla çözülebileceğini" söyledi. Lavrov, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü telefonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Afrin'deki gelişmeleri görüşmüştü. Putin-Erdoğan görüşmesinde iki liderin terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirilirken, Rus ajansı TASS "Rus-Türk işbirliğindeki olumlu trende" vurgu yapmıştı. Öte yandan görüşmede, Erdoğan'ın Putin'e rejim güçlerinin Afrin'e girmesinin "sonuçları olacağını" aktardığı belirtilmişti.

Erdoğan, salı günü yaptığı açıklamada "Afrin'i gelecek günlerde kuşatacaklarını" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" söyledi.

DW,rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?

Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Adana'da 4,5 yaşında çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Adana'da 4,5 yaşında çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

İYİ Parti'den yeni anket!

İYİ Parti'den yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zengin işadamı, 13 bebeğin babalık haklarını kazandı

Zengin işadamı, 13 bebeğin babalık haklarını kazandı

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Vampir yarasalar nasıl kana susamış hale geldi?

Vampir yarasalar nasıl kana susamış hale geldi?

Lavrov: Afrin, Türkiye ve Suriye arasında doğrudan diyalog yoluyla çözülmeli

Lavrov: Afrin, Türkiye ve Suriye arasında doğrudan diyalog yoluyla çözülmeli

Apple'ın yeni tasarımı 'baş ağrıtıyor': Yeni binada çalışanlar cam duvar mağduru

Apple'ın yeni tasarımı 'baş ağrıtıyor': Yeni binada çalışanlar cam duvar mağduru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.