Lazzoni New York'ta dünya devleriyle yarışıyor

Marangozluktan gelen Kababulut ailesinin kurduğu ve Amerika'da dünya devleriyle yarışarak yurtdışında da kendini ispatlayan Lazzoni Mobilya, Amerika'nın en çok kullanılan internet sitelerinden biri olan Yelp'te ‘New York En İyi Modern Mobilya' aramalarında ilk 2'de yer alıyor.
Dünya devlerinin yarıştığı Yelp'te birçok Avrupa markası yer alıyor. 'En İyi Modern Mobilya' dalındaki araştırmalarda ilk 2'de yer alan Lazzoni Mobilya Türk markaları arasında bu anlamda bir ilki gerçekleştiriyor.
GOOGLE'DA İLK 5'TE YER ALIYOR
New York'ta ilk mağazasını 2009'ta açan Lazzoni Mobilya, Google Amerika'da ise 'En İyi Modern Mobilya' aramalarında ilk beşte yer alıyor. Tasarımlarının ABD'de büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Lazzoni'nin Yönetim Kurulu Üyesi Efe Kababulut, internet aramalarında öne çıkarak dünya devlerini rahatsız ettiklerini dile getirdi. Ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi olan Efe Kababulut, 2000 yılında Lazzoni adının tescil edilmesiyle birlikte markanın daha iyi bir konum elde etmesinde önemli rol oynadı.
NBA YILDIZLARI LAZZONİ’Yİ TERCİH EDİYOR
Müşterilerinin arasında ünlü basketbolcuların da olduğunu söyleyen Efe Kababulut, son müşterilerinden birinin Letonyalı profesyonel basketbolcu Kristaps Porzingis olduğunu kaydetti. New York Knicks'te pivot olarak görev yapan Porzingis, 2015 NBA seçmelerinde dördüncü sırada seçilmişti. Kababulut, NBA'in yıldızları arasında yer alan Kristaps Porzingis'in yanında NBA yöneticilerinden Byron Spruell’in de Lazzoni’yi tercih ettiğini açıkladı.
EFSANE MİMAR HADİD'İN PROJELERİ
Dünya çapında ses getiren projelere imza atan Irak asıllı İngiliz vatandaşı olan ünlü mimar Zaha Hadid'in projelerinde örnek daire olarak Lazzoni Mobilya'nın ürünleri kullanıldığını söyleyen Kababulut, "Hadid'in ölümünden önce tasarladığı New York’taki ilk ve son projesi Lazzoni ile buluşmuştu" dedi. Zaha Hadid, 2008'te Forbes dergisinin 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesinde 69'uncu sırada yer almıştı.
“TURQUALİTY İLE CİROMUZU ARTIRACAĞIZ”
Müşterilerinin yüzde 50’sinin yabancı uyruklu olduğunu söyleyen Kababulut, Avrupalı ve Asyalı müşterilerinin ağırlıkta olduğunu, yüzde 10’luk bir müşteri kitlesinin ise Ruslar’dan oluştuğunu kaydetti.
Lazzoni’nin New York’taki iki mağazası ile 20 milyon TL’lik bir ciroyu yakaladığını ifade eden Kababulut, “ABD pazarında kendimizi ispatladık . Turquality desteği ile yurtdışındaki hedefimiz 3 yıl içerisinde ciroyu 3’e katlayarak 60 milyon TL gibi bir ciroya ulaşmak.” dedi.
LAZZONİ HOTEL İSTANBUL TURİZMİNİN YÜKSELEN YILDIZI
Kababulut, Lazzoni Hotel'in ‘Lüksün Oscarları’ olarak bilinen, “International Seven Stars Luxury Hospitality and Life Style Awards” Ödül Töreni'nde Life Style kategorisinde ödüle iki yıl üst üste layık görüldüğünü kaydederek “Lazzoni Hotel emeği ve yarattığı fark ile İstanbul’un en gözde ve en dolu ilk 5 oteli arasına girdi” dedi.
AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası
Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi
Görenleri şaşkına çevirdi! Giderek büyüyor
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum