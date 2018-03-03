Lazzoni New York'ta dünya devleriyle yarışıyor

Marangozluktan gelen Kababulut ailesinin kurduğu ve Amerika'da dünya devleriyle yarışarak yurtdışında da kendini ispatlayan Lazzoni Mobilya, Amerika'nın en çok kullanılan internet sitelerinden biri olan Yelp'te ‘New York En İyi Modern Mobilya' aramalarında ilk 2'de yer alıyor.

Dünya devlerinin yarıştığı Yelp'te birçok Avrupa markası yer alıyor. 'En İyi Modern Mobilya' dalındaki araştırmalarda ilk 2'de yer alan Lazzoni Mobilya Türk markaları arasında bu anlamda bir ilki gerçekleştiriyor.

GOOGLE'DA İLK 5'TE YER ALIYOR

New York'ta ilk mağazasını 2009'ta açan Lazzoni Mobilya, Google Amerika'da ise 'En İyi Modern Mobilya' aramalarında ilk beşte yer alıyor. Tasarımlarının ABD'de büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Lazzoni'nin Yönetim Kurulu Üyesi Efe Kababulut, internet aramalarında öne çıkarak dünya devlerini rahatsız ettiklerini dile getirdi. Ailenin 4'üncü kuşak temsilcisi olan Efe Kababulut, 2000 yılında Lazzoni adının tescil edilmesiyle birlikte markanın daha iyi bir konum elde etmesinde önemli rol oynadı.