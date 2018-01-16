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Lesser: ABD, PKK-PYD bağlantısını görmezden geliyor

16.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD’li uzman Lesser, Washington'ın PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantıyı IŞİD'le mücadele uğruna görmezden geldiğini belirterek, Türkiye ile ABD arasında "Suriye sınırı boyunca bir ihtilaf tehlikesi” bulunduğunu söyledi.

Düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Başkan Yardımcısı Ian Lesser, Ankara-Washington hattında tırmanan gerilimi DW Türkçe'ye değerlendirdi.

ABD'nin bölgede IŞİD ile mücadeleye öncelik verdiğini, bu nedenle PKK ile PYD ve YPG arasındaki bağlantıları görmezden geldiğini söyleyen Lesser, son gelişmelerin iki ülke ilişkilerinde daha ciddi boyutta bir siyasi anlaşmazlığa yol açabileceğini, Suriye sınırında ihtilaf tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ve bölgeyi yakından tanıyan, geçmişte ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmış olan Lesser'a yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

DW Türkçe: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi Suriye'de "terör ordusu kurmakla” suçladı ve "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır” açıklamasını yaptı. Türk ordusunun yeni bir askeri operasyona hazır olduğu belirtiliyor. Türkiye ve ABD'nin Suriye'de karşıya geldiği bir sürece mi giriyoruz?

Ian Lesser: Çok ciddi bir gelişme olduğu açık. Bunun arka planında, ABD'nin Suriye'de YPG'ye bir kaç yıldır verdiği desteğin yol açtığı anlaşmazlık, hatta Kürtlere yönelik politika konusunda Amerika ile Türkiye arasında daha uzun bir geçmişi olan anlaşmazlık yatıyor. Daha ciddi boyutta bir siyasi anlaşmazlık, hatta sınır boyunca bir ihtilaf tehlikesi mevcut, bölgede Amerikalı askeri eğitimciler de bulunuyor... Her iki tarafta liderler kullandıkları dile dikkat etmeli çünkü bu zaten riskli olan bir durumu daha da tırmandırabilecek tehlikeli bir aşamaya getirebilir. Bu üslup Washington'da çok da yapıcı olmayacak bir şekilde okunacaktır. Aynı şekilde, eğer ABD'nin bu adımlarını Türkiye ile kapsamlı danışmalar yapmadan gerçekleştirdiği doğru ise o zaman bunun da uygunsuz ve riskli olduğunu söylemek gerek.

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Sizce Ankara'nın sertleşen söylemi, askeri uyarıları Washington yönetiminin PYD'ye yönelik politikalarında değişime gitmesine yol açar mı?

Türkiye bu meseleye uzun bir geçmişi olan kendi Kürt meselesinin merceğinden ve ülke içinde son yıllarda çok ciddi boyutta olduğunu söylemek durumunda olduğum sıkıntılı iç siyasi gelişmeler perspektifinden bakıyor... Türkiye içinde konuyla ilgili büyük bir hassasiyet, hatta paranoya var. Türkiye konuyu ulusal bağlamda, sınırlarında bir ulusal çıkar konusu olarak değerlendiriyor.

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ABD ise daha geniş bir bakış açısıyla, bölgede IŞİD ile mücadele perspektifinden bakıyor. Ve son adımlar da sürpriz değil,ABD ordusunun Suriye'deki Kürt milislerle birlikte çalışmaya duyduğu güvenin boyutu dikkate alındığında. Washington'da Ankara'nın itirazları çok iyi bilinse de, ABD güvenlik alanındaki bu işbirliğinden vazgeçmekte isteksiz.

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PKK uzun zamandır ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. PKK'nın PYD ve YPG ile bağlantıları olduğu biliniyor. ABD politikaları açısından bu bir çelişki değil mi?

ABD, bölgedeki en önemli güvenlik sorunu olarak gördüğü IŞİD ile mücadele adına PKK ile PYD ve YPG arasındaki siyasi, lojistik bağı görmezden görmeyi yeğliyor… Tabii bir NATO müttefiki olarak ABD, Türkiye'nin güvenliği konusunda taahhütlerine bağlı olmaya devam ediyor... Ancak Türkiye açısından ise bir numaralı güvenlik sorunu bu konu. Türkiye-ABD ilişkileri daha güçlü bir zeminde olsaydı bu sorunu yönetmek daha kolay olurdu.

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Türkiye'nin Afrin'e operasyon gerçekleştirmesi durumunda, ABD buna nasıl tepki gösterir sizce?

Her iki taraf da tek yanlı, ulusal çıkarları adına, başka hiç bir şeyi dikkate almayan politikalar konusunda ihtiyatlı olmalı. Özellikle Türkiye için durum iki kat daha hassas. Çünkü Türkiye'nin sınır ötesi politikaları Türkiye'nin kendi içinde yankılanıyor. Türkiye'nin Kürt meselesine ilişkin bir dizi, çok çetin sorunları var.

Türkiye ve ABD'nin, aralarındaki gerilimi düşürmek, farklılıklarını aşmak için yapabilecekleri nelerdir?

Türkiye ile ABD arasında güvenlik politikaları hakkında bu tür ciddi farklılıkların olması aslında yeni bir şey değil. Bizler yakın müttefikleriz, ancak geçmişte de bazı politikaların ayrıntılarına indiğimizde, çok ciddi farklılıklarımızın olduğunu görüyoruz. Bu çok uzun yıllar boyunca böyle oldu. İlişkileri yönetmek oldukça güç, zira her iki ülke de güvenlik konularında son derece hassas. Bu da durumu çok daha güç hale getiriyor. Bunların üstesinden gelmek konusunda iki düzlemde adımlar atılabileceğini düşünüyorum, ancak şu anda bunların ikisi de iyi işlemiyor. İlk olarak, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, aynı fikirleri paylaşsalar, yapıcı bir diyalog geliştirebilirlerdi. Bunun söz konusu olmadığı görülüyor. İkinci ihtimal, bu konuların genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, ya da yereldeki üst düzey askeri yetkililer tarafından ele alınması olabilir. Son aylarda bu şekilde birçok görüşme oldu, ancak bunların politikalarda bir yakınlaşma getiremediği anlaşılıyor. Askerler arasındaki diyalogda büyük bir ilerleme sağlanması ihtimal dışı değil, bunun gerçekleşmesi için de birçok neden var. Ancak şu anda en güçlü senaryo, sınır boyunca çok sıkıntılı, riskli bir sürecin olması.

Almanya Savunma Bakanı hafta sonunda Ürdün'ü ziyaret etti ve Ürdün'den söz ederken bu ülkenin, şiddetin hüküm sürdüğü bir coğrafyada "istikrarın çıpası” olduğunu söyledi. Ürdün'de halen 300 kadar Alman askeri, IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyon kapsamında konuşlu bulunuyor. Yakın geçmişte NATO müttefikleri Türkiye'den söz ederken, Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrar unsuru olduğunu söylerlerdi. Son dönemde ise Ankara'ya yönelik daha çok eleştiriler işitiyoruz. Batı'da Türkiye'ye yönelik algı değişti mi?

Hem Almanya hem de ABD'nin bakışıyla ilgili olarak, bir dönem Türkiye'nin IŞİD'e karşı stratejisinde ne kadar gayretli olduğu konusunda kuşkuların olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin herhangi bir şekilde bu hareketi desteklediğini söylemiyorum, ama önemli müttefik ülkelerin başkentlerinde Türkiye'nin bölgede güvenlik alanında güvenilir bir partner olup olmadığı konusunda artan bir sorgulamanın olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz hem Almanya hem de ABD açısından diğer bölgesel aktörlere yönelme eğilimi söz konusu oldu.

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ABD ile Türkiye arasındaki artan gerilimin, iki NATO müttefiki arasında onlarca yıldır süren savunma alanındaki işbirliğine kalıcı zararlar verebileceğini düşünüyor musunuz? Türkiye, İncirlik üssünü ABD'ye kapatabilir mi, bu tür adımlar bekliyor musunuz?

İronik bir şekilde, Ankara ile Washington ilişkilerinde bu garip dönemi yaşarken, ABD İncirlik hava üssünde faaliyetlerini sürdürmeye, buradan hava operasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçmişe baktığımızda, Clinton yönetimi döneminde dahi Türkiye, ABD'nin İncirlik'i hava saldırıları için kullanması konusunda oldukça isteksiz davranmıştı. İronik bir şekilde, bugün bu operasyonları yapabiliyoruz. Türkiye'nin İncirlik üssünü ABD'ye kapatmasını pek olası görmüyorum, ama böyle bir ihtimal var. Ve Suriye politikası konusunda anlaşmazlık büyürse, bu risk de daha da artacaktır.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye PKK PYD YPG IŞİD

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Akıllı olun Millet Afrin'de 1000 ABD askeri var. Aynı zamanda Rus askerleri PYD ye eğitim veryor. Afrin'e girmek demek ABD ile savaşa tutuşmak demektir. Öyle bol keseden asarız keseriz sokak ağızlarını bırakın karşınızdaki ABD. Orada bir savaş başlaması demek Güney Doğuda bir ayaklanma olması durumunda kontrolün tamamen kaybedilmesi demektir. İŞİN ÖZÜ BU İŞİN SONUNDA TÜRKİYE TOPRAK KAYBEDEBİLİR... BELKİDE AMAÇ ODUR...!!!!
sen ne ayaksın garip kürt.
Al bir klavye soytarısı daha. SENDEN BİN KAT DAHA TÜRKÜM. İç Anadolu Tam göbeğinde tozlu topraklarda Meydana geldim. Ülkenin en fazla şehit veren bölgesinin evladıyım. O şehitlerin acısıyla ve Beynimi kullanarak yazıyorum. SENİN GİBİ KLAVYE BAŞINDA BAŞKALARI ŞEHİT OLSUN BEN KAHRAMAN OLAYIM DEMİYORUM. Sıkıyorsa oralara bile gitmene gerek yok. Türkiye'nin her yerinde ABD askerleri var. Bir tanesine bir taş at bense Senin o elini öpeyim. UCUZ KLAVYE KAHRAMANI...
@garip_turk niye toprakmi kaldi az mi toprak satildi
ne diyon la sen,kıcindan korkuyosan defol
Vay istihbarat a bak.
@garip_turk : Unuttuğun birşey var Cihatcı CB nımız anasının karnında namaz kıldığı daha dün gazetelerde yazdı ,bizim imanımız var ve hepimiz F16 oluruz ABD yi yerle bir ederiz korkma ...!
@aksoy_sinan_1980 İSTİHBARAT FALAN DEĞİL ZEKİ KARDEŞİM HABERLERİN SADECE BAŞLIĞINI DEĞİL İÇERİGİNİDE OKURSAN. DEVLET YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARININ BU ŞEKİLDE OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN.
@ccwolf Sana da cevap vermeliyim ki...
Konuşmalara bakılırsa, ABD propagandaya başlamış. Bizim lehimize konuşmasını beklemiyordum ama adam olaya Kürt sorunu diye başlamış. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Herkes bizim Kürtlere sabredemediğimizi sanıyor. Kendimizi dünyaya anlatmalıyız. Bizim sorunumuz Kürtlerle değil Terörle diye.
@baha004 Bizim sorunumuz kürtlerle değil ama terörü de yaratanlar kürtler, kendilerini kullanıma, ucuz işlerde kullandırılanlar kürtlerdir. dünya kürtleri kabul etmiyor ki, avrupa bize niye kapıları kapatıyor, bu insanlardan soyutlanırsak bize kapılarını açacaklar, bunun için önerilenler arasında ülkemiz doğuda bir kürt devleti kurulsun, ayrışın talepleri var, şimdi bu talep güneyimizde abd tarafından metazori olarak uygulanmak isteniyor.
TERÖRİSTLERE VERDİĞİNİZ ÜNİFORMALARDAKİ ARMALARINIZI ÇIKARIN YOKSA BİZ SİZE TESLİM ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM AÇIK VE ÇOK NET ANLAMAYAN MALLAR YAKINDA ANLARLAR BAK BAKALIM 150 TANE ABD Lİ CENAZESİ ÜLKESİNE BİR GİTSİN BAKALIM ABD DURABİLİYORMU ORADA PENTAGON CİA TRUMP KALIYORMU ÇOK AÇIK VE NET TEHDİT ETMİYORUZ UYARIYORUZ MÜTTEFİĞİZ YA KARAKOÇAN VE SİNCARDAKİ GİBİ UYARIYORUZ AÇIK VE NET
@ardaank 5-6 yıldan buyana Kan gölüne dönen suriyede daha tek bir coninin burnu kanamadı, abd maşa kullanıyıor.Şİmdi bizide maşa ile tuttu ızgarada çevirmekle meşgul.Asıl o maşadan kurtulmamız gerekir.
@ardaank Kardeşim bol keseden atmayın. Orası Cadı kazanı Trkiye ile karıştırdın herhalde Şehitlerine üç beş kelle diyecek ABD'ye 150 tabut gönderecekmiş Ufak at biraz... Artı Çok güvendiğin Rusya'nın da askeri var orada ve PYD'li teröristleri eğitiyor. Öyle klavye kahramalığı ile olmuyor bu işler Çalışıp güçleneceğiz. Sonra rest çekeceğiz. Elin adamı taa Nevada çölünden elinde Joystik ile bilgisayar oyunu oynar gibi dünyanın öbür ucunu bombalıyor.
ABD bizi kandırdır :)
ABD başımızın belası ordu arkadaş ama az kaldı bi başkasından bulacak sonlarını.
Çok sıkıntılı bir döneme geldik,sözün özü mevcut yönetim bizi götün kenarına getirmiş durumda,Sn.Cumhurbaşkanının boşboğaz konuşması(mecaz anlamda söylüyorum, boşboğazlık hakaret değil benzetmedir,ecdadımızın lafıdır) her şeyi berbat ediyor, caydırıcılığımıza limon sıkıyor.Kasımpaşalı ağzı dışarıya sökmüyor,kıçı kirli diyor , fakat dışarıdakiler kıçı kirli lafını anlamıyorlar.IOna bakarsan bizim içimizdekilerinde ağzı kirlidir.Bu lafları bir kenara bırakıp devlet ciddiyetine dönmemiz gerekir.
trump para öncelikli hedefler için başkan olmuştur. böyle paraya düşkün bir başkan bedaya dünya kadar silahı pyd/ypg ye vermez. bence uyuşturucu çetesi pkk.nın fetö başkanlığı son kozlarını oynuyorlar. iş sıkıya girince ortada amerika kalmayacaktır tıpkı vietnamdaki gibi.
amerika denen devletin suriyede ne işi var ortadoğuda ne işi var sınırları kime karşı koruyorsunuz diye soran bir Allah'ın kulu yok mesela biz gitsek amerika meksika sınırına, meksika tarafına 20 bin kilişik bir güç göndersek acana ne derler
@hdemirtasli amerika denen devletin incirlikte üssü var... Eyyy eyyy lo lo lo
HABERİN BU (HER AN HER ŞEY OLABİLİR ) BAŞLIĞINI OKURKEN RAHMETLİ AZER BÜLBÜLÜN ŞARKISI AKLIMA GELDİ :(
ABD Daha öncede olduğu gibi desteğini terör örgütlerine vermekte devam ediyor.deaş bahane edilerek israil ve diğer batılı destekcileri ile beraber ortadoğu üzerinde planlar geliştirmekteler.SURİYE Bu senaryoyu görmezde komşu ülkelerle diyaloktan uzaklaşırsa korkarım kaçınılmaz sonu görür.şuan suriye yönetimi olarak Türkiye,rusya,iran gibi komşu ülkelerle ülke korumasına karar verdiğini dünya birleşmiş milletlerle paylaşarak müttefik ilan etmesi bu ülklerin ellerini güçlendirecektir.
İnsanın istemediği ot gelir burnun dibinde bitermiş. Ey Amerika hangi kafayla 4 bin tırı getirdin. Bu topraklarda işin ne be insafsız...Beslediğin teröristler öldü sen mi çıktın? Gel seninde boy ölçünü alalım cibilliyet-siz vatansız kansız teröristlerin ki gibi
ey ABD her müdahele yaptığın ülke halkını perişan ettin..Allah'da sizi yerin dibine batırsın...
@mehlazer61 amerikanın parasını yedigin zaman bunu konuşmayacaksın yoksa nankörlük yapmış olursun ayrıca bedelsiz bir şey yoktur yiyorsa üslerini kapatsana amerikanın yapamassın çünkü ne gücün var nede cesaretin
ABD ile bilek güreşi yapılacaksa akıllı olmalı, Sakarya, Dumlupınar zamanlarında değiliz.ABD elbette RTE den rahatsız zigzaglı iktidarını istemiyor,suyunu içti posasını atmak istiyor. Fetö ile denedi olmadı,şimdi kendi askerlerinin ölümü pahasına küçük bir çatışma çıkarıp,bizim ordumuzu havadan vurarak geri adım atmamızı sağlarsa içeride itibar kaybına uğratır öyle iktidardan uzaklaştırırım hesabı yapıyor.ABD nin ne Kürtler ne Türkler umurunda sınırmış orduymuş palavra.Bir de ayıdan post Ruslardan dost olmaz. Hiç RTE nin sözlerine sesleri çıkıyormu? orayada dikkat.Sıcak deniz için gülüyor.
HE HEE HEEE..HADİ CANIMM SENDEEE..?!!..
Lesser, "Washington'ın PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantıyı IŞİD'le mücadele uğruna görmezden geldiğini belirterek..." şakamısınız lan siz!! deaşla mücadele için pyd yi destekliyormuş!!bak sen..madem pkk/pyd terör örgütü mecburen destekliyorsun!!daeş le zaten mucadele yapıyorsun o zaman sormazlarmı Suriyeyi niye karıştırdın be gerizekalı diye!! hadi biz karıştırdık amacımız var ama bu durumda sizin bir amacınız olmamış mı? oluyor...neyse ki bu yalanlarla kendilerini bile kandıramazlar bu salaklar...
abd bizimle savaşamaz .eğer buna cesareti olsaydı 30 sene pkk yı beslemezdi. şimdide pkk yı resmileştirmek istiyor.ve kapımıza dikiyor.maksat türk ordusu o tarafa geçemesin.ve israilin büyümesine engel olamasın.kürdistanı kurdu ne oldu havasını aldı 30 sene emek verdiği kürdistan bir günde yok oldu bu abd için yenilir yutulur bir yenilgi deyildir.büyük israili kolayca kurma çabaları burda boşa çıktı. şimdi israili yakın çevresinden büyütme çalışmaları yapıyor işid denen kendi kurduğu terör örgütü de şimdilik mısırın kahire yakınlarında bir çölde hazır bekletiyor.yakında filistin adına saldırıl
ula dangalaklar bu millet Çanakkalede dumluınarda sakaryada Galiçyada Trablusgarpt yokluk fakirlik için yılanlarla savaştı 7 düvele kafa tuttu ama ruhunu sizin gibi amerikaya satmadı,bağımsızlığı onyru ve namusu ezanı uğruna aslan kesildi sizin gibi kefere döllerine haddini bildirdi..Antepli Şahini Sütçü İmamı Nene Hatunu Kara Fatmaları Seyyit Onbaşıları unutmayın..Bu aziz milletin içinde binlerce onbinlerce kahraman var bunu 15 temmuzda siz bankamatikle karınızın koynuna kaçarken onlar tanklara taş sopayla saldırdılar kendini tank kurşuna siper etti ve bir 15 TEMMUZ DESTANI yazdılar..hainlerr
Bir gece ansızın gideceksen bunu davul zurna ile yapamazsın. Bak elin adamı çaktırmadan çat kapı kapıya dayandı. Hiç davul zurna çaldı mı? Biz ancak ahırda hayvanları çalıp insanlarını yakmasını, yaşlı nineyi öldüresiye dövmesini, dolmuşta zavallı bir gencin darp edilmesini beceririz. Çocuklarımızın uyuşturucu kullanma yaşı 10 lara düşmüş. Komşunun komşuya, akrabanın akrabaya düşman gözü ile baktığı bir toplum ancak kendi kendisi ile savaşır. Vaziyet vahim artık anlamalıyız. Eğer uygar bir toplum olmak istiyorsak bir birimize küfürü, hakareti bırakmalıyız.
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