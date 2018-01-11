Leyla Zana 23 Yıl Sonra Yine Meclis Dışında

Son Güncelleme 4 saat önce 11.01.2018 20:51 |4 saat önce

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana 23 yıl sonra bir kez daha meclis dışında kaldı. Zana’nın milletvekilliği, ‘devamsızlık’ gerekçesiyle düşürüldü.

Aylardan beri gündemde olan Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosya bugün TBMM Genel Kurulu'na geldi. Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamaya 324 milletvekili katıldı. Elektronik oylamanın sonunda Zana'nın milletvekilliği 302 kabul oyuyla düşürüldü. Leyla Zana, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerin ardından 17 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yemin töreninde "Türk milleti” yerine "Türkiye milleti” dedi. Bunun üzerine geçici Başkan Deniz Baykal yemini geçersiz saydı. Tekrar yemin etmesi çağrısına uymayan Zana, yemin etmediği için yasama çalışmalarına katılamadı. Hakkında devamsızlık çizelgesi tutulan Zana için devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla komisyon süreci başlatıldı. Anayasa Karma Komisyonu'nun kararı da devamsızlık nedeniyle düşürme yönünde olmuştu. Zana ile birlikte, vekilliği düşen HDP'li sayısı 6 oldu. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca vekilliği düşürülen isimler oldu.

23 yıl sonra bir kez daha vekilliği düşürülen Zana ilk olarak 1991 yılında Halkın Emek Partisi listesinden meclise girdi. Başında yeşil, sarı, kırmızı bantla yemin eden ve yeminin sonunda Kürtçe konuşan Zana'nın tavrı yıllarca tartışma konusu oldu. HEP'in kapatılmasının ardından arkadaşlarıyla birlikte Demokrasi Partisi'ne geçen Zana, 4 Mart 1994 dokunulmazlıklarının kaldırılmasından sonra, Hatip Dicle, Mahmut Alınak, Sırrı Sakık, Orhan Doğan, Zübeyir Aydar ve Ahmet Türk ile birlikte meclisten zorla çıkarılarak tutuklandı. Selim Sadak ise daha sonra yakalandı. Haklarında Ankara 1 No'lu DGM'de dava açılan Zana ve arkadaşları "terör örgütü PKK'nın liderlerinden aldığı emir ve talimat doğrultusunda ülke içinde ve dışında yoğun bölücü faaliyetlerde bulunmak” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun "yasadışı örgüt üyeliğini" düzenleyen maddeleri uyarınca 15'er yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Bu sırada Zana ve arkadaşlarının milletvekillikleri 1995 yılında düşürüldü. Cezaevindeyken uluslararası ödüller alan Zana, Yargıtay 2004'te mahkumiyet kararlarını bozunca tahliye edildi.