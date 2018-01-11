Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü

Getty Images HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği devamsızlıktan düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaya 324 milletvekili katıldı.

Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verildi.

Elektronik cihazla yaplan oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

Zana'nın 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri Genel Kurulun 212 birleşimine katılmadığı tespit edilmişti.

Daha önce HDP'den Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Besime Konca'nın milletvekillikleri de düşürülmüştü.

HDP: Yok hükmündedir HDP ise Twitter'dan yaptığı açıklama ile Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesinin, "yok hükmünde" olduğu belirtildi.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/951494474961772544

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Leyla Zana böyle kabul-ret oylarına sığacak bir şahsiyet değil. 24 yıl sonra onun vekilliğini düşürmek AKP iktidarına nasip oldu. Bu Meclis adına utanç vericidir" dedi.