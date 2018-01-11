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Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü

11.01.2018 21:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 212 Genel Kurul birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı gerekçesi ile milletvekilliğinin düşürülmesini içeren rapor, TBMM Genel Kurulu’nda oylandı. 324 milletvekilinin katıldığı oylamada karar 302 oyla kabul edildi. CHP ve HDP milletvekillerinin katılımının düşük olduğu oylamada ret oyunun sayısı 22 oldu.

Anayasaya göre kararın kabul edilmesi için 276 oy yeterli oluyor.

Leyla Zana, 1994’te dokunulmazlığının kaldırılıp tutuklanmasından 24 yıl sonra ikinci kez Meclis’ten çıkarılmış oldu.

HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti. Zana’nın vekilliğinin de düşürülmesiyle HDP’nin Meclis'teki sandalye sayısı 53’e inmiş oldu. Daha önce de HDP’nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van Milletvekili Tuğba Hezer, Siirt milletvekili Besime Konca, Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil 10 millletvekili de tutuklu bulunuyor.

HDP: Karar yok hükmündedir

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada karara tepki gösterildi ve Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesinin HDP için "yok hükmünde" olduğu belirtildi.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Mecliste yemin törenine katıldığında "Türk milleti" yerine "Türkiye milleti" demiş, bunun üzerine geçici TBMM Başkanı Deniz Baykal yemini geçersiz saymıştı. Zana'nın tekrar yemin etme çağrısına uymaması üzerine, yemin etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan Zana hakkında devamsızlık çizelgesi tutulmuş ve devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi için komisyon süreci işletilmişti.

DW/DHA / ÇA,BD

© Deutsche Welle Türkçe

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