Lezbiyen çift aynı anda evlilik teklifi yaptı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Teksaslı Tori, evlilik teklifi yapacağını sevgilisinin annesiyle paylaşırken sevgilisi Berkley'nin de aynısını yaptığından haberi yoktu.
BBC Newsbeat'e konuşan 20 yaşındaki güzel sanatlar öğrencisi Tori, sevgilisinin annesi için "Resmen bize tuzak kurmuş" dedi.
"AİLEMDEKİ İLK EŞCİNSELİM"
İki gencin evlilik tekliflerinin videosu internette hızla yayılırken 15 Şubat itibariyle 5 milyon defa izlendi.
Berkley'yle ilişkilerinin bir yıldır sürdüğünü anlatan Tori, ailelerinde eşcinsel ilişki yaşayan ilk kişiler olduklarını söylüyor:
"Berkley'nin ailesi bizim en büyük destekçimiz oldu.
Ama benim ailem durumu kabul etmekte biraz zorlandı. Ailemdeki ilk eşcinselim.
Berkley'in annesine 'Bir kuyumcuya gidip kızına bir yüzük almış olabilirim' dediğimde 'Bunun olması gerekiyordu' diye cevap verdi."
"GERÇEKTEN ÇILGINCA!"
Ve böylece evlilik teklifi için hazırlıklar başladı. Tori evlilik teklifini ise şöyle anlatıyor:
"Washington'da Berkley'nin ailesini ziyarete gittik ve bir oyun gecesi düzenledik. Orada amcaları, teyzeleri, kardeşleri, annesi ve en yakın arkadaşları vardı. Yaklaşık 20 kişiydik.
Pictionary oynarken o büyülü an yaşandı.
Videomuzun viral olduğunu görmek gerçekten çılgınca!"
Gecenin ardından videoyu Facebook sayfalarına koyarak ailelerine duyurdular. Fakat Berkley'nin kuzeni videoyu Twitter'a koydu ve yalnızca birkaç gün içinde 5 milyondan fazla kişi videoyu izledi.
Çift, düğün tarihi olarak 27 Eylül 2019'u belirledi.
BEKÂRLIĞA VEDA PARTİSİ
"Her şeyi birlikte yapacağız" diyor Tori coşkuyla:
"Bir kadınla birlikte olmanın en sevdiğim yanı bu: Aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşıyız ve her şeyi birlikte yapıyoruz."
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