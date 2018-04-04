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LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

04.04.2018 06:01 | Son Güncelleme

Lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik olan flört uygulaması Grindr'ın kullanıcılarının HIV virüsü taşıyıp taşımadığı ya da en son ne zaman test yaptırdığına dair verileri başka şirketlerle paylaştığı ortaya çıktı.

LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

Lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik olan flört uygulaması Grindr'ın kullanıcılarının HIV virüsü taşıyıp taşımadığı ya da en son ne zaman test yaptırdığına dair verileri başka şirketlerle paylaştığı ortaya çıktı.

BuzzFeed sitesinin haberine göre dünya çapında günlük 3,6 milyon aktif kullanıcısı olan uygulama, Apptimize ve Localytics adı verilen iki analist şirkete kullanıcılarının profillerinde yer alan bazı verileri gönderdi.

Grindr'da HIV virüsü taşıyıp taşımadığınızı ya da en son ne zaman test yaptırdığınızı profilinize girebiliyorsunuz.

Norveç merkezli kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SINTEF'in araştırmasına göre HIV verileri kullanıcıların cep telefonları ve elektronik posta adresleri ile beraber şirketlere gönderildiği için kimliklerinin tespit edilmesi mümkün.

2009'da kurulan Grindr, sağlıklı ilişkiler kurulmasına ön ayak olmak ve eşcinsel kültürel içeriğine katkı sağlamak gibi iddialarla piyasada yer alıyor.

Geçen Aralık ayında LGBT topluluğuna ilişkin kültürel meseleleri içeren bir dergi yayınlamaya başlamıştı.

Ancak BuzzFeed'in bu haberiyle şirketin kullanıcılarının gizliliğine ne kadar önem verdiği sorgulanmaya başladı. Ayrıca LGBT bireyler haberin ardından şirkete büyük tepki gösterdi.

'LGBT topluluğuna ihanet'

SINTEF'in araştırması, kullanıcıların konum bilgilerinin de şirketlerin eline geçtiğini gösterdi.

Los Angeles merkezli Grindr ise bu haberin ardından bir daha kullanıcılarının verilerini başka şirketlerle paylaşmayacağını açıkladı.

Şirketin teknoloji müdürü Scott Chen, bu bilgilerin uygulamanın geliştirilmesi için diğer şirketlerle paylaşıldığını ve bir daha bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Chen ayrıca bu verileri profile koymanın halihazırda kamuya açık bir hale gelmelerine yol açtığını savundu.

Dijital ifade özgürlüğünü savunan Electronic Frontier Foundation (EFF) ise bu cevabın 'hayal kırıklığı' yarattığını söyledi.

Çeşitli forumlarda ise Grindr'ın kapanması gerektiği çünkü LGBT topluluğuna 'ihanet ettiği' yorumları yapıldı.

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