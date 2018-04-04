LGBT flört uygulaması Grindr, kullanıcılarının HIV verilerini başka şirketlere verdi

Lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik olan flört uygulaması Grindr'ın kullanıcılarının HIV virüsü taşıyıp taşımadığı ya da en son ne zaman test yaptırdığına dair verileri başka şirketlerle paylaştığı ortaya çıktı.

BuzzFeed sitesinin haberine göre dünya çapında günlük 3,6 milyon aktif kullanıcısı olan uygulama, Apptimize ve Localytics adı verilen iki analist şirkete kullanıcılarının profillerinde yer alan bazı verileri gönderdi.

Grindr'da HIV virüsü taşıyıp taşımadığınızı ya da en son ne zaman test yaptırdığınızı profilinize girebiliyorsunuz.

Norveç merkezli kâr amacı gütmeyen bir şirket olan SINTEF'in araştırmasına göre HIV verileri kullanıcıların cep telefonları ve elektronik posta adresleri ile beraber şirketlere gönderildiği için kimliklerinin tespit edilmesi mümkün.

2009'da kurulan Grindr, sağlıklı ilişkiler kurulmasına ön ayak olmak ve eşcinsel kültürel içeriğine katkı sağlamak gibi iddialarla piyasada yer alıyor.

Geçen Aralık ayında LGBT topluluğuna ilişkin kültürel meseleleri içeren bir dergi yayınlamaya başlamıştı.