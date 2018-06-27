Liberal Kanat ABD Anayasa Mahkemesi'nden Bir Fire Daha Veriyor

ABD Anayasa Mahkemesi üyesi Anthony Kennedy emekli olacağını açıkladı. Bu durum Başkan Donald Trump’a Anayasa Mahkemesi’nin kontrolunu iyice muhafazakar üyelere verme imkanı doğurdu.

30 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan 81 yaşındaki Cumhuriyetçi Kennedy’nin oyu kürtaj, eşcinsel hakları, silahlar, kampanya finansmanı ve oy verme hakları gibi konularda kilit olarak görülüyordu.

Başkan Trump, Anayasa Mahkemesi üyesi Anthony Kennedy’yle emekliliğini açıklamadan kısa süre önce Beyaz Saray’da görüştüğünü kaydetti.

Trump, Kennedy’yle bazı potansiyel adayları görüştüklerini söyledi ancak bu isimlerle ilgili açıklama yapmadı. Trump, Kennedy’nin halefini 25 kişilik bir listeden seçeceğini söyledi.

Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kennedy’nin yerine Başkan Donald Trump’ın göstereceği adayın bu sonbaharda Senato’da oylanacağını kaydetti.

McConnell, “Başkan Trump’ın adayının adil bir şekilde değerlendirilmesi ve kişisel saldırılara maruz bırakılmaması çok önemli” dedi.

McConnell, Anayasa Mahkemesi’nde açılacak yer için Başkan Trump’ın çarpıcı seçimini dört gözle beklediğini kaydetti.

Trump’ın seçimi Anayasa mahkemesini daha muhafazakar bir çizgiye çekebilir.

Senato Trump’ın Anayasa Mahkemesi için gösterdiği ilk aday Neil Gorsuch’ı Nisan ayında onaylamıştı.

