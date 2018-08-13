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Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 04:02 | Son Güncelleme

LIberland, 2015 yılında hiçbir devletin sahip çıkmadığı mikro bir kara parçasıydı. Avrupa’daki kapitalist sisteme başkaldıran Vit Jedlicka isimli biri, Google’dan tespit ettiği bu bölgede dünyanın ilk blockchain ülkesini kurdu. Arkadaşlarının oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen genç adamın ütopyasına kısa sürede 185 ülkeden 600 bin vatandaşlık başvurusu geldi. Türkiye’den ise 60 bin kişi müracaat etti.

Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!

Uyguladığı ilginç politikalarla dikkat çeken Liberland, dünyanın ilk blockchain ülkesi. Hırvatistan ile Sırbistan arasında, sahipsiz topraklara kurulmuş bir yer olan Liberland, rezerv para birimi olarak Bitcoin’i kullanıyor. Sloganının “Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver” olduğu bu mikro devletin resmî dili ise Çekçe. Çekya vatandaşı olan Vit Jedlicka isimli bir kişi, 2015 yılında Hırvatistan’ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan’ın Başki Monoştor şehirleri arasında kalan yerin “tarafsız bölge” olduğunu savunarak, 7 kilometrekarelik alanda “Liberland” adında bir devlet kurduğunu ilân etmişti. Arkadaşı Jaromir Miskovsky ve Liberland’ın ilk first lady’si Jana Markovicova’nın oylarıyla Jedlicka oracıkta cumhurbaşkanı seçildi. Çiçeği burnunda lider, Liberland’ı Vatikan ve Monaco’dan sonra Avrupa’nın en küçük üçüncü ülkesi olarak tanımladı ve bayrağı göndere çekti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Türkiye gazetesinden Cabir Turğut'un haberine göre, Avrupa’da Liberland adında yeni bir devlet kurulması sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Kısa sürede 185 ülkeden vatandaşlık başvurusu geldi. Liberland’a resmî internet sitesi üzerinden isteyen herkes vatandaşlık başvurusu yapabiliyor. Tabii 5 bin ‘merid’ yani 29 bin 494 lira ödeyerek. Sadece Afrika kıtasının doğusundaki Somaliland tarafından resmî olarak tanınsa da, şu ana kadar 650 bin kişi başvurdu.

KAPİTALİZME BAŞKALDIRI

Çekya’da çok fazla vergi ve mevzuat vardı. 3 yıl önce kapitalist sisteme karşı olarak Prag’dan yola çıktım. Avrupa Birliği (AB) ve fırsat eşitsizliğini protesto etmek istedim. Bir noktada farkettim ki yeni bir ülke kurmak, var olanı onarmaktan daha kolay. Kimsenin sahiplenmediği bir parça toprak bulmamız gerekiyordu. Önce Google sonra Vikipedi’den baktık. Tuna Nehri’ne kıyısı olan, BM’nin tampon bölgesi vardı. Onlar çekildikten sonra; ne Sırbistan ne de Hırvatistan orayı sahiplendi. İşte orası ülkemiz oldu.

DÜNYA PARA BAĞIŞLIYOR

Jedlicka, dünyadan birçok kişiden kripto para birimi bağışlarının geldiğini belirtiyor. Bu sayede tüm zamanını ülke ülke gezip, Liberland’ı tanıtmak için harcıyor. Liberland’da yönetim blok zinciri veri tabanı üzerinden silah kontrolü veya zorunlu vergiler yok. Çok yakında kendi kripto paralarını kullanmaya başlayacaklar. Ekonomik özgürlüğü maksimize etmeye çalıştıklarını söyleyen Jedlicka “Biz devletin ekonomiye karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Devlet ve ekonomi birbirinden ayrılmalı. Bunun ülkeye refah getireceğine inanıyoruz. Bu dünyadaki en iyi sermaye ve insanları çekiyor. Hong Kong ve Singapur’daki gibi” diyor.

TÜRKİYE HARİKA BİR YER

Vit Jedlicka, Türkiye’den yapılan 60 bin kişilik başvuru hakkında da “Türkiye harika bir yer. En çok İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler ilgi gösteriyor. Bence bu ulusun ciddi bir özgürlük ruhu var. Türk halkından bu kadar fazla başvuru olduğunu görmek güzel” yorumunu yapıyor. Ülkesine en fazla 5 bin kişiyi kabul etmeyi planladığının altını çizen Jedlicka, sözlerini şöyle tamamlıyor: Ama her zaman web sitemizden başvuru yapılabilir. Yaşamaya ve yaşatmaya saygı duyuyorum. Orada yazan kriterlere bağlı kalacağım. Irkçı, sabıkalı, Neo Nazi ve komünistlerin kabul olma şansı yok.

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Anahtar Kelimeler:
Liberland vatandaşlık başvurusu Vít Jedlička

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