Liberland’a vatandaşlık başvuru yağıyor!

Uyguladığı ilginç politikalarla dikkat çeken Liberland, dünyanın ilk blockchain ülkesi. Hırvatistan ile Sırbistan arasında, sahipsiz topraklara kurulmuş bir yer olan Liberland, rezerv para birimi olarak Bitcoin’i kullanıyor. Sloganının “Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver” olduğu bu mikro devletin resmî dili ise Çekçe. Çekya vatandaşı olan Vit Jedlicka isimli bir kişi, 2015 yılında Hırvatistan’ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan’ın Başki Monoştor şehirleri arasında kalan yerin “tarafsız bölge” olduğunu savunarak, 7 kilometrekarelik alanda “Liberland” adında bir devlet kurduğunu ilân etmişti. Arkadaşı Jaromir Miskovsky ve Liberland’ın ilk first lady’si Jana Markovicova’nın oylarıyla Jedlicka oracıkta cumhurbaşkanı seçildi. Çiçeği burnunda lider, Liberland’ı Vatikan ve Monaco’dan sonra Avrupa’nın en küçük üçüncü ülkesi olarak tanımladı ve bayrağı göndere çekti.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Türkiye gazetesinden Cabir Turğut'un haberine göre, Avrupa’da Liberland adında yeni bir devlet kurulması sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı. Kısa sürede 185 ülkeden vatandaşlık başvurusu geldi. Liberland’a resmî internet sitesi üzerinden isteyen herkes vatandaşlık başvurusu yapabiliyor. Tabii 5 bin ‘merid’ yani 29 bin 494 lira ödeyerek. Sadece Afrika kıtasının doğusundaki Somaliland tarafından resmî olarak tanınsa da, şu ana kadar 650 bin kişi başvurdu.