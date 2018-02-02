Libya açıklarında bot alabora oldu; 90 sığınmacı kayıp

Mergim Özdamar / İstanbul, 2 Şubat (DHA) - Birleşmiş Milletler Göçmenlik Bürosu Libya açıklarında bir botun alabora olduğunu ve 90 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Kazadan sağ kurtulan üç kişi botta boğulduğu düşünülenlerin bir çoğunun Pakistan asıllı olduğunu söyledi ancak henüz doğrulanmadı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, "On kişinin bedeninin Libya kıyılarına vurduğu bildirildi," dedi.
IOM sözcüsü, Pakistanlıların gittikçe artan ve tehlikeli bir şekilde İtalya'ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
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