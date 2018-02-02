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Libya açıklarında mülteci teknesi battı

02.02.2018 16:01 | Son Güncelleme

Akdeniz üzeriden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 90 kişi denizde kayboldu.

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçak mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu denizde kaybolan en az 90 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Cuma günü yaşanan olayda teknedekilerin çoğunun Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Olivia Headon şimdiye kadar 10 kişinin cesedinin Libya'nın Zuvre kenti kıyılarına vurduğunu bildirdi. Bunlardan sekizi Pakistanlı, ikisi Libyalı. Batan tekneden iki kişi yüzerek karaya ulaşmayı başardı, bir kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Akdeniz üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışanlar arasında son zamanlarda Pakistanlıların sayısınında artış var. Örgütün verilerine göre Ocak ayında 6 bin 624 mülteci Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bunların üçte ikisinin ayak bastığı yer İtalya oldu.

Geçen ay bu tehlikeli yolculukta hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250. Bir diğer güzergah olan Türkiye-Yunanistan arasında ise bu yıl şu ana kadar can kaybı yaşanmazken binden fazla sığınmacı bu yolu kullanarak Avrupa'ya ulaştı.

2011 yılından beri süren iç savaş nedeniyle güvenlik ve istikrarın sağlanamadığı Libya, insan kaçakçılarının ana üssü konumunda. İtalya'nın yoğun baskısı sonucu Avrupa Birliği, geçen yıl sığınmacı akınıyla mücadele edilmesi için Libya Sahil Güvenlik teşkilatıyla işbirliğine başlamıştı.

AP,AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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