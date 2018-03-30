HABER

Libya'da bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 02:55 | Son Güncelleme

Libya'nın Ecdabiya kentinin doğu girişinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 2'si sivil 8 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Libya'da bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

AA muhabirine açıklamalarda bulunan kentteki bir emniyet yetkilisi, bomba yüklü bir aracın, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerine bağlı birliklerin konuşlandığı kentin doğu girişindeki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.

Yetkili, patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 asker ile olay sırasında bölgeden geçen 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin yaralandığını ifade etti ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Olayla ilgili kentteki emniyet güçlerinden resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kentte 9 Mart'ta da bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı Hafter güçlerinin bulunduğu kentin güneyindeki kontrol noktasında infilak ettirmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!O ülkede 7.2 büyüklüğünde deprem!
Kriz büyüyor! Yayın hayatına son verdilerKriz büyüyor! Yayın hayatına son verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya saldırı bomba yüklü araçla saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

ABD'den sürpriz hamle! Sosyal medya hesapları kontrol edilecek

ABD'den sürpriz hamle! Sosyal medya hesapları kontrol edilecek

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

ABD'den Sincar mesajı: Türkiye girecekse...

Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.