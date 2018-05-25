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Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2018 06:10 | Son Güncelleme

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i küçük çocuk 6 sivilin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının Suriyeli bir heyetin düzenlediği Uluslararası Suriye Sanatları Sanayi Fuarı yakınında düzenlendiğini belirten Harraz, "Saldırıyı düzenleyen terör örgütleri, dünyaya Bingazi'nin güvenli olmadığı mesajını vermek istiyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor." dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Libya bombalı saldırı Bingazi

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