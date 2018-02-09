Libya'da camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sputnik'e konuşan yerel kaynak "Macuri bölgesindeki Ebu Hurayra camisinin girişide patlayıcı dolu çanta infilak etti. Şu anda 8 kişinin öldüğünü tespit ettik" dedi.

'ÇİFTE BOMBALI SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ'

Reuters'e konuşan sağlık yetkilileri ise caminin içinde 2 bombanın patlatılması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını söyledi.

​Bingazi'de 2 hafta önce kentin en büyük camisine yönelik çifte bombalı saldırıda da 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

BİNGAZİ'NİN KONTROLÜ GENERAL HAFTAR'A BAĞLI GÜÇLERDE BULUNUYOR

Libya'nın 2. büyük kenti Bingazi General Halife Haftar yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) tarafından kontrol ediliyor.

LNA aralarında IŞİD ve El Kaide bağlantılı cihatçıların da olduğu militanlarla savaşıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce Albay Muammer Kaddafi'nin NATO destekli ayaklanmada yakalanıp linç edilerek öldürülmesinin ardından onlarca milis grubunun varlığı nedeniyle kaosa sürklenen ülkede 2018 sonunda seçim yapılamsı bekleniyor.

Bingazi ve çevresinde istikrarı sağladığı gerekçesiyle ünlenen Haftar'ın da seçimlerde aday olacağı tahmin ediliyor.

Haftar Mayıs 2014'te cihatçı militanlara atfedilen bir dizi bombalı saldırı ve suikastin ardından ordu operasyonlArına başlamıştı. Son aylarda LNA müttefikleri ve destekçilerine yönelik küçük çaplı bombalı saldırılar da yaşandı.