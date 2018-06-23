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Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2018 23:36 | Son Güncelleme

Libya'da, geçen yıl kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan Başbakanlığın girişimleriyle bugün serbest bırakıldı.

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Libya'da elektrik santralinde çalışırken kaçırılan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Libya'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017'de kaçırılan 3 Türk işçinin 233 gün sonra serbest bırakılmalarının sağlandığı bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ubari'de 3 Kasım 2017'de kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlar serbest bırakıldı.

YILDIRIM AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, mühendis işçilerin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Libya makamlarıyla iş birliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşların en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulduğu" kaydedildi.


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