Libya hükümeti ülke genelindeki köle ticareti hakkında araştırma başlattı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) desteğindeki hükümeti, Libya'dan geçen yüzlerce göçmenin günümüz köle pazarlarında alınıp satıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.

Raporlara göre, on binlerce insan Libya kıyılarından Akdeniz'e ve oradan da Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Libya-Avrupa arasında rota dünyadaki ne ölümcül rotalardan biri olarak varsayılırken söz konusu köle pazarları ticareti ise bu rota üzerinde gerçekleşiyor.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Libyalılar dışında, Libya'ya gelen sığınmacılar için belirli bir kayıt sistemi bulunmadığı belirtilen raporda Libya'nın çeşitli gözaltı merkezlerinin düzgün bir şekilde denetlenmediği ve işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma olaylarının gerçekleştiği söylendi.

Bu gibi merkezlerin çok kalabalıklaştığı durumlarda ise insanların açık pazarlarda köle gibi satıldıkları iddia ediliyor. Pazarlardan sağ kurtulabilen göçmenler BM göçmen ajansına yaptıkları açıklamalarda insan kaçakçılarının diğerleriyle bağlantı kurmak için akıllı telefonlarını kullandıklarını, göçmenleri zorla alıp satarak çalıştırdıklarını ve işkence yaptıklarını söylüyor.