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Libya hükümeti ülke genelindeki köle ticareti hakkında araştırma başlattı

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 12:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) desteğindeki hükümeti, Libya'dan geçen yüzlerce göçmenin günümüz köle pazarlarında alınıp satıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.

Raporlara göre, on binlerce insan Libya kıyılarından Akdeniz'e ve oradan da Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Libya-Avrupa arasında rota dünyadaki ne ölümcül rotalardan biri olarak varsayılırken söz konusu köle pazarları ticareti ise bu rota üzerinde gerçekleşiyor.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Libyalılar dışında, Libya'ya gelen sığınmacılar için belirli bir kayıt sistemi bulunmadığı belirtilen raporda Libya'nın çeşitli gözaltı merkezlerinin düzgün bir şekilde denetlenmediği ve işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma olaylarının gerçekleştiği söylendi.

Bu gibi merkezlerin çok kalabalıklaştığı durumlarda ise insanların açık pazarlarda köle gibi satıldıkları iddia ediliyor. Pazarlardan sağ kurtulabilen göçmenler BM göçmen ajansına yaptıkları açıklamalarda insan kaçakçılarının diğerleriyle bağlantı kurmak için akıllı telefonlarını kullandıklarını, göçmenleri zorla alıp satarak çalıştırdıklarını ve işkence yaptıklarını söylüyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) insan ticaretinin gözle görülür bir biçimde yaygınlaştığını ve göçmenlerin 400 dolar gibi bir miktar karşılığında satıldığını söylerken IOM yetkilisi Leonard Doyle, "Köle ticaretinin bu şekilde yaygınlaşmasının sebebi Libya'daki yasa yetersizliğinden kaynaklanıyor. Güzel bir hayatın kendilerini beklediğini düşünerek Libya'ya gitmek isteyen birçok göçmen insan kaçakçıları tarafından kandırılıyor. Modern kölelik Dünya genelinde yaygın ve Libya bir istisna değil. Kölelik gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de gerçekleşiyor. Fakat şaşırtıcı olan durum, insanların gizlenmeden bir çiftlik evine gidip fiyat biçerek bir "insana" sahip olması ve bunun önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.

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