Libya ve Irak’taki Saldırıların Sorumluluğunu IŞİD Üstlendi

Libyalı yetkililer başkent Trablusgarp’ta seçim komisyonunu hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırganlardan biri üzerindeki bombaları patlatırken, diğerlerinin binaya girdiği belirtiliyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Libya’daki siyasi belirsizlik, IŞİD gibi terör örgütlerine fırsat yaratmış durumda.

Bu arada Irak’ın Tarmiya kasabası yakınlarındaki saldırıyı da IŞİD üstlendi.

Bir güvenlik yetkilisi Bağdat’ın 25 kilometre kuzeyindeki bölgede düzenlenen silahlı saldırıda 8 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

IŞİD ise devletin desteklediği Sünni aşiret gücünden 22 kişiyi öldürdüğünü iddia ediyor.

