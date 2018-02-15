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Libya ve Venezuela’nın BM’de Oy Kullanma Hakları Donduruldu

15.02.2018 20:43 | Son Güncelleme

BM genel bütçesi ve barışı koruma bütçelerine katkı paylarını zamanında ödemeyen ülkelerin sayısı arttı. Birleşmiş Milletler bütçelerine katkı paylarını zamanında ödemeyen Venezuela ve Libya’nın Genel Kurul’da oy kullanma hakları donduruldu

Libya ve Venezuela’nın BM’de Oy Kullanma Hakları Donduruldu

Birleşmiş Milletler genel bütçesi ve barışı koruma bütçelerine katkı paylarını zamanında ödemeyen ülkelerin sayısı arttı. Birleşmiş Milletler bütçelerine katkı paylarını zamanında ödemeyen Venezuela ve Libya’nın Genel Kurul’da oy kullanma hakları donduruldu.

193 üyesi bulunan BM’nin bütçesine ödeme yükümlülüğünü geciktirdiği için oy hakkı dondurulan ülke sayısı 14’e yükseldi.

Libya ve Venezuela’nın oy kullanma haklarının üçüncü kez borçları yüzünden durdurulduğu belirtildi.

Venezuela ve Libya üç yıldır BM’ye borcunu ödemiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı, Miroslav Lajcak’a hitaben yazdığı mektupta, iki ülkenin oy hakkının üçüncü kez dondurulduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Genel Kurul başkanına gönderdiği mektupta, Venezuela’nın birikmiş olan borçlarının 25.200.296 dolar, Libya’nınsa 6.594.842 dolar olduğunu, bunları ödemeleri halinde oy kullanma haklarına yeniden sahip olacaklarını belirtti.

BM’ye borçları nedeniyle kara listede olan ülkeler

Birikmiş borçları nedeniyle oy hakları dondurulan ülkeler ve BM’ye olan borçlarının tutarı:

Libya: 6.594. 842 dolar

Venezuela: 25.200.296 dolar

Komorlar Birliği: 880.968 dolar

Marshall Adaları: 39.893 dolar

Surinam: 117.402 dolar

Dominik Cumhuriyeti: 1.790.936 dolar

Yemen: 334.855 dolar

Gine Bissau: 80.989 dolar

Somali: 1.388.984 dolar

Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti: 814.186 dolar

Dominika: 10.557 dolar

Grenada: 39.982 dolar

Orta Afrika Cumhuriyeti: 14.463 dolar

Ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Ekvator Ginesi: 226.723 dolar

Bazı borçlu ülkeler oy kullanabilecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, aldığı ara kararla Komorlar Birliği, Gine Bissau, Somali ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyetinin gecikmiş ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemelerine rağmen oy kullanabileceklerini açıkladı.

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