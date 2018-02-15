Libya ve Venezuela’nın BM’de Oy Kullanma Hakları Donduruldu

Birleşmiş Milletler genel bütçesi ve barışı koruma bütçelerine katkı paylarını zamanında ödemeyen ülkelerin sayısı arttı. Birleşmiş Milletler bütçelerine katkı paylarını zamanında ödemeyen Venezuela ve Libya’nın Genel Kurul’da oy kullanma hakları donduruldu.
193 üyesi bulunan BM’nin bütçesine ödeme yükümlülüğünü geciktirdiği için oy hakkı dondurulan ülke sayısı 14’e yükseldi.
Libya ve Venezuela’nın oy kullanma haklarının üçüncü kez borçları yüzünden durdurulduğu belirtildi.
Venezuela ve Libya üç yıldır BM’ye borcunu ödemiyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı, Miroslav Lajcak’a hitaben yazdığı mektupta, iki ülkenin oy hakkının üçüncü kez dondurulduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Guterres, Genel Kurul başkanına gönderdiği mektupta, Venezuela’nın birikmiş olan borçlarının 25.200.296 dolar, Libya’nınsa 6.594.842 dolar olduğunu, bunları ödemeleri halinde oy kullanma haklarına yeniden sahip olacaklarını belirtti.
BM’ye borçları nedeniyle kara listede olan ülkeler
Birikmiş borçları nedeniyle oy hakları dondurulan ülkeler ve BM’ye olan borçlarının tutarı:
Libya: 6.594. 842 dolar
Venezuela: 25.200.296 dolar
Komorlar Birliği: 880.968 dolar
Marshall Adaları: 39.893 dolar
Surinam: 117.402 dolar
Dominik Cumhuriyeti: 1.790.936 dolar
Yemen: 334.855 dolar
Gine Bissau: 80.989 dolar
Somali: 1.388.984 dolar
Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti: 814.186 dolar
Dominika: 10.557 dolar
Grenada: 39.982 dolar
Orta Afrika Cumhuriyeti: 14.463 dolar
Ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Ekvator Ginesi: 226.723 dolar
Bazı borçlu ülkeler oy kullanabilecek
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, aldığı ara kararla Komorlar Birliği, Gine Bissau, Somali ve Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyetinin gecikmiş ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemelerine rağmen oy kullanabileceklerini açıkladı.
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