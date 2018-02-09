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Libya’da Camiye Bombalı Saldırı

09.02.2018 21:07 | Son Güncelleme

Libya’nın ikinci büyük kenti olan Bingazi, son üç yıldır radikal İslamcılarla Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor

Libya’da Camiye Bombalı Saldırı

Libya'nın Bingazi kentinde Cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

En az 75 kişinin de yaralandığı çifte saldırıda kentin Macuri bölgesindeki küçük bir cami hedef alındı. Bombaların uzaktan kumandayla patlatıldığı belirlendi.

Bingazi’de iki hafta önce de bir başka camiye saldırı düzenlenmiş, bombalı araçlarla düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya’nın ikinci büyük kenti olan Bingazi, son üç yıldır radikal İslamcılarla Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Haftar, ülkenin doğusundaki yönetimin başında. Uluslararası olarak tanınan yönetim ise ülkenin batısındaki Trablus’ta kurulan hükümet. Batı hükümeti, tüm ülkeyi yönetimi altına almaya çalışıyor.

Bu belirsizlik IŞİD gibi terör grupları ve cihatçıların da Libya’ya sızmasına neden oluyor.

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