Liderlerden Suriye’nin bütünlüğü için kalıcı barış vurgusu

Açıklamada, Suriyelilere ülkelerinin birliğini yeniden tesis etmelerinde destek verileceği belirtilirken, "Suriye halkının desteğini alacak bir anayasayla sonuçlanmak üzere, Suriye halkının özgür iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir süreç ve katılmaya ehil tüm Suriyelilerin BM'nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarında yardımcı olma gerekliliğini yinelemişlerdir" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara'da gerçekleştirdiği Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "(Liderler) Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir” denildi.

Ankara'da Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında gerçekleştirilen Suriye konulu zirve sonrasında yapılan yazılı ortak basın açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak Suriye’nin egemenliğini zayıflatmayı amaçlayan gündemlere karşı durmaya devam edileceği ifade edildi.

Erdoğan, Türkiye'nin Menbiç de dahil olmak üzere Türkiye’nin terör örgütü oalrak gördüğü YPG kontrolündeki tüm bölgeleri "güvenli hale getirene kadar durmayacağını” ifade ederken, Tel Rıfat bölgesini Suriyeliler için yaşanabilir hale getirmek adına "Rus ve İranlı dostlarımızla çalışma yürütmeye hazırız” dedi.

Uluslararası toplumu Suriye'deki sorunun siyasi çözüme kavuşturulması gayretlerine destek olmaya çağıran Erdoğan, "Üçlü zirvede bütün arzumuz, gayretimiz bir an önce barışın egemen olduğu bir Suriye'yi yeniden inşa ve ihya edebilmek” diyerek konuştu.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, yaşanan kanlı çatışmaların önüne geçilmesi ve ülkenin geleceğinin yeniden inşası konusunda anlayış birliği içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, yaşanan krizin ve çatışmaların kaybedeninin Suriye halkı olduğunu söyledi.

Ruhani: Bölgenin haritası hiçbir şekilde değişmemeli

Ortak basın toplantısında Erdoğan'dan sonra konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Suriye’nin birliğinin herkes tarafından tanınmasını istiyoruz” dedi ve bölgenin haritasının hiçbir şekilde değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye halkının barışa kavuşma ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönme umutlarının geçmişe nazaran bugün daha fazla olduğunu belirten Ruhani, kendisini zirvede en mutlu eden unsurun üç ülkenin de "mazlum Suriye halkına yardım ve yaralıları kurtarma için mutabık kalması” olduğunu söyledi.

Suriye halkının bir an önce evine geri dönmesi için yardımcı olunması gerektiğini belirten Ruhani, Suriye'nin geleceğine karar verme hakkına sadece Suriye halkının sahip olduğunu ifade etti.

Putin: Sosyal ve ekonomik altyapıyı kalkındırıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak basın toplantısındaki konuşmasında üçlü zirvede Suriye'deki durumun temel yönlerini ele aldıklarını ve kalıcı bir normalleşmenin adımları ile ilgili görüş alışverişi yaparak önemli mutabakatlara eriştiklerini ifade etti.