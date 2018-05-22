Liderlere Rusya'daki Dünya Kupası'nı boykot çağrısı

Örgütün gerekçesi ise Rusya'nın Suriye'deki savaşta oynadığı rol.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suriye'deki çatışmalarda oynadığı rol nedeniyle dünya liderlerini Rusya'yı boykot ederek, 2018 Dünya Kupası açılış törenine katılmamaya davet etti. Örgüt, bu yıl kupaya ev sahipliği yapacak olan Rusya'nın Suriye'de "kendi birliklerinin doğrudan neden olduğu şiddetin yanı sıra, müttefiklerinin benzer şiddet eylemlerinden de sorumlu olduğunu" belirterek, Rusya'dan bölgede sivilleri koruyacak önlemleri bir an önce hayata geçirmesini talep etti.
HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, "Dünya liderleri, devlet başkanı Vladimir Putin'e izlediği politikayı değiştirmez ve Rusya ile Suriye birliklerinin bu ülkede neden olduğu vahşete bir son vermezse açılış gecesinde protokol tribününde onun yanındaki yerlerini almayacaklarının sinyalini vermeliler" diye konuştu.
Roth, Twitter'da paylaştığı mesajında ise Rusya'nın Suriye'deki sivil can kayıplarında rolü olduğu belirtildi. Roth "Spor vahşeti örtbas etmek için kullanılmamalı" dedi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bölgedeki en güçlü müttefiklerinden olan Rusya, sivillere kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan rejime verdiği destek nedeniyle Batılı ülkeler tarafından eleştiriliyor.
2018 Dünya Kupası karşılaşmaları Rusya'nın 11 şehrinde düzenlenecek. 14 Haziran'da başlayan turnuvanın açılışı, Moskova'nın Luzhniki Stadyumu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyle yapılacak. 2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz'da sona erecek.
dpa, AFP / SÖ, ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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