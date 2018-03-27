Linda Brown: ABD'deki okullarda ayrımcılığın seyrini değiştirdi

ABD'de tamamı beyazlardan oluşan bir okula kaydolmaya çalışarak, tarihi önemde bir sivil haklar kararına önayak olan Linda Brown, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Afrikalı Amerikalı bir çocuk olan Brown'un, 1951 yılında Kansas eyaletinin Topeka kentindeki ilkokula kaydı engellenmişti.

Linda Brown'un babasının öncülüğünde açılan dava ile o dönemde egemen olan "ayrı ama eşit" anlayışının Afrikalı Amerikalıların haklarını ihlal ettiği savunulmuştu.

1954 tarihli "Brown - Eğitim Kurulu'na karşı" isimli dava sonucu Yüksek Mahkeme, ABD'deki okullarda ırk ayrımcılığını sonlandırdı.

Sumner isimli ilkokula yalnızca birkaç sokak mesafede yaşamasına karşın Linda Brown'un bu okula kaydı engellenmiş ve küçük kız yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir okula gitmek zorunda bırakılmıştı.

9 yaşındaki Brown'un bu mesafeyi gidebilmek için tek başına otobüslere binip, tren yollarından geçmesi gerekiyordu.

1985 yılında yaptığı bir röportajda Brown, babasının bu mücadeleye atılma sebebini, "siyahların ikinci sınıf vatandaş olmayı kabullenmesini yanlış buluyordu" sözleri ile anlattı.