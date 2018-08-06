Lindner: Türk kökenliler arasında özgürlükçü değerlere önem verilmiyor

Türk Toplumu derneği, Lindner'e tepki gösterdi.Alman Hür Demokrat Partisi (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner günlük hayatta karşılaşılan ırkçılığın konu edildiği sosyal medyadaki "Me Two” tartışmasıyla ilgili açıklamalarında Almanya'daki Türk toplumu hakkındaki görüşlerine de yer verdi.

Lindner, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta "Özellikle Türkiye'den gelenler olmak üzere ülkemizdeki yabancı kökenliler uzun zamandır ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olanlar iş piyasasında dezavantaja uğratılıyor” dedi.

Linder ancak bu tartışmanın bir de öteki yüzü olduğunu ve "Türki kökenli toplum içinde özgürlükçü değerlere yeterince önem verilmediğini ve uyum çabalarının ihmal edildiğini" söyledi.

"Hoşgörüyü hak etmek gerekir”

Parti lideri Lindner Twitter'deki "Me Two” hashtag'li tartışma platformunda önem verilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Önce göçmen alan bir toplum olarak her zaman iddia ettiğimizin aksine, açık, hoşgörülü ve liberal olmadığımızı kabul etmeliyiz. Ancak aynı zamanda Almanya'nın özgürlükçü değerlerini sahiplenerek, bizler en az Erdoğan kadar güçlüyüz, biz de değerlerimiz için mücadele ediyoruz, bizim değerlerimiz farklı, değerlerimizin altı oyanların ‘hani hoşgörülüydünüz' deme hakkı olamaz, diyebilmeliyiz."