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Lindner: Türk kökenliler arasında özgürlükçü değerlere önem verilmiyor

06.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Almanya'daki Türk toplumunun "özgürlükçü değerlere önem vermediği" eleştirisinde bulundu.

Türk Toplumu derneği, Lindner'e tepki gösterdi.Alman Hür Demokrat Partisi (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner günlük hayatta karşılaşılan ırkçılığın konu edildiği sosyal medyadaki "Me Two” tartışmasıyla ilgili açıklamalarında Almanya'daki Türk toplumu hakkındaki görüşlerine de yer verdi.

Lindner, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta "Özellikle Türkiye'den gelenler olmak üzere ülkemizdeki yabancı kökenliler uzun zamandır ayrımcılığa maruz bırakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olanlar iş piyasasında dezavantaja uğratılıyor” dedi.

Linder ancak bu tartışmanın bir de öteki yüzü olduğunu ve "Türki kökenli toplum içinde özgürlükçü değerlere yeterince önem verilmediğini ve uyum çabalarının ihmal edildiğini" söyledi.

"Hoşgörüyü hak etmek gerekir”

Parti lideri Lindner Twitter'deki "Me Two” hashtag'li tartışma platformunda önem verilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Önce göçmen alan bir toplum olarak her zaman iddia ettiğimizin aksine, açık, hoşgörülü ve liberal olmadığımızı kabul etmeliyiz. Ancak aynı zamanda Almanya'nın özgürlükçü değerlerini sahiplenerek, bizler en az Erdoğan kadar güçlüyüz, biz de değerlerimiz için mücadele ediyoruz, bizim değerlerimiz farklı, değerlerimizin altı oyanların ‘hani hoşgörülüydünüz' deme hakkı olamaz, diyebilmeliyiz."

Türk Toplumu'ndan tepki

Türk Toplumu derneği FDP lideri Lindner'in açıklamasına Twitter'den tepki gösterdi. Örgütün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Lindner, bütün bir grubu zan altında bırakıyorsanız, sizin özgürlükçü değerlerimize verdiğiniz önem ne denli az olmalı? Sağ popülist söylemleri kullanıyor ve toplumu bölüyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.

"Irkçılık sorunumuz olduğu inkâr edilemez”

Öte yandan Tagesspiegel gazetesine konuşan Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil "Toplumumuzdaki Alman çoğunluk ırkçılık sorunumuzun olduğunu daha fazla görmezden gelip zararsızmış gibi gösteremez” dedi. Siyasete güven ve güvenlik sağlama görevinin düştüğünü belirten Weil "Mülteci krizinde devletin aşırı derecede zorlanması güvensizliğe yol açtı ve sağ popülist kundakçıların kışkırtıcılık yapıp toplumu bölmesini kolaylaştırdı” dedi.

Almanya'da Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonu ve başkanına ırkçılık suçlamasında bulunarak milli takımdan ayrılmasının ardından sosyal medyada #MeTwo kampanyası paylaşılmış, göçmen kökenliler bu etiketle yaptıkları paylaşımlarda maruz kaldıkları ırkçılığa dair örnekler vermişti.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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