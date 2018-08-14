Lira Günler Sonra Dolar Karşısında Değer Kazandı

Başkan Donald Trump’ın, F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan maddenin de bulunduğu yasa tasarısını imzalaması ve Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç arasındaki görüşmede ilerleme kaydedilmediği haberlerinin ardından gözlerinin yeniden çevrildiği Türk Lirası, uzun bir aradan sonra Amerikan Doları karşısında değer kazandı.
Dün serbest piyasada 7,20 TL’yi gördükten sonra piyasa kapanışında 6,88 TL’yi gören TL/Dolar kuru Salı günü 12.30 itibariyle 6,54 TL civarında seyrediyor.
TL’nin düne göre yaklaşık %5 değer kazanmasında kimileri İş Bankası, Garanti Bankası ve TEB’in genel müdürleri gibi piyasa aktörlerinin yaptığı “Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz? Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok” şeklindeki açıklamaların etkili olduğunu söylese de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yalçın Karatepe, bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi’nin yazdığı yazıya işaret ediyor.
Prof. Karatepe: "TL’nin değer kazanmasında Selvi’nin ‘Rahip Brunson’ı havada görmemize engel yok’ yazısı etkili oldu"
Selvi, söz konusu yazıda “Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan “Büyük Brunson Savaşı”ndan sonra bu mümkün mü?” diyerek evanjelist rahibin bir raporla serbest bırakılması ihtimaline değiniyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Prof. Karatepe, “Bence Selvi, kamuoyuna bunun işaretini veriyor. Doların düşmesinde piyasa TÜSİAD-TOBB’un yaptığı açıklama veya banka genel müdürlerin televizyon demeçlerinden dense bunu dikkate aldı” diyor.
TOBB-TÜSİAD: “İş dünyası olarak hükümete destek olmaya kararlıyız”
Her ne kadar Karatepe, piyasanın tepki göstermediğini ifade etse de bugüne kadar birbirine yakın ya da birbirini tamamlayan açıklamalar yapan TÜSİAD ve TOBB’un ortak açıklama yapması da dikkat çekici.
Büyük sermayedarların derneği TÜSİAD ile 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB, hükümetin açıkladığı ekonomik programa iş dünyası adına destek verdi:
“Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.
Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz.”
Kuyumcuoğlu: “Türk Lirası’nın değer kazanmasında Avrupa’dan gelen destek ve Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla toplantısı rol oynadı”
Piyasa uzmanı Hakan Kuyumcuoğlu ise kurdaki fırtınanın dinmesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “Ekonomik refaha sahip bir Türkiye görmek istiyoruz. Bu da bizim çıkarımızadır” şeklindeki açıklaması kadar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Perşembe günü City Bank, Deutsche Bank ve HSBC’nin koordinasyonunda yabancı yatırımcılarla yapacağı telekonferansın da etkilediği olduğu kanısında.
Kuyumcuoğlu, “Bakan Albayrak, küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek. Onlara Cuma günü yaptığı toplantının dışında rakamlar vermesi muhtemel. Türkiye, bugün yabancı yatırımcı için gayet cazip. Bunun dışında Avrupa’dan başta Merkel olmak üzere verilen mesajlar da önemli. TL değer kaybettikçe Avrupa ülkelerinin Türkiye’deki yatırımlarının değer kaybettiği de unutulmamalı. Eğer yeni bir siyasi, diplomatik kriz olmazsa dolar kuru bu seviyelerden biraz daha aşağıya inecektir” dedi.
TL’nin dolar karşısında değer kazanmasına koşut olarak Borsa İstanbul ilk seansta yükselişteydi. BIST 100 Endeksi, %1.25 değer kazanarak 93.841 puana ulaştı.
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