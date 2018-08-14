Lira Günler Sonra Dolar Karşısında Değer Kazandı

TL’nin düne göre yaklaşık %5 değer kazanmasında kimileri İş Bankası, Garanti Bankası ve TEB’in genel müdürleri gibi piyasa aktörlerinin yaptığı “Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz? Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok” şeklindeki açıklamaların etkili olduğunu söylese de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yalçın Karatepe, bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi’nin yazdığı yazıya işaret ediyor.

Başkan Donald Trump’ın, F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan maddenin de bulunduğu yasa tasarısını imzalaması ve Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç arasındaki görüşmede ilerleme kaydedilmediği haberlerinin ardından gözlerinin yeniden çevrildiği Türk Lirası, uzun bir aradan sonra Amerikan Doları karşısında değer kazandı.

Prof. Karatepe: "TL’nin değer kazanmasında Selvi’nin ‘Rahip Brunson’ı havada görmemize engel yok’ yazısı etkili oldu"

Selvi, söz konusu yazıda “Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan “Büyük Brunson Savaşı”ndan sonra bu mümkün mü?” diyerek evanjelist rahibin bir raporla serbest bırakılması ihtimaline değiniyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Prof. Karatepe, “Bence Selvi, kamuoyuna bunun işaretini veriyor. Doların düşmesinde piyasa TÜSİAD-TOBB’un yaptığı açıklama veya banka genel müdürlerin televizyon demeçlerinden dense bunu dikkate aldı” diyor.

TOBB-TÜSİAD: “İş dünyası olarak hükümete destek olmaya kararlıyız”

Her ne kadar Karatepe, piyasanın tepki göstermediğini ifade etse de bugüne kadar birbirine yakın ya da birbirini tamamlayan açıklamalar yapan TÜSİAD ve TOBB’un ortak açıklama yapması da dikkat çekici.