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Lisedeki saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı

18.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde Cuma günü bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı. Son bilgilere göre saldırıda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti

Lisedeki saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı

Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde Cuma günü bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı. Son bilgilere göre saldırıda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Saldırıyı 17 yaşındaki bir erkek öğrencinin düzenlediği açıklandı.

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