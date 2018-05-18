Lisedeki saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı

Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde Cuma günü bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı açıklandı. Son bilgilere göre saldırıda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Saldırıyı 17 yaşındaki bir erkek öğrencinin düzenlediği açıklandı.
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