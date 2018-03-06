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Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 15:22 | Son Güncelleme

Suriyeli kadınlar, cezaevlerinde yaşadıklarını anlattı. Gözaltında işkence gördüğünü iddia eden Um Muhammed adlı kadın, aynı yerde 9.sınıf bir kız öğrencisinin herkesin gözü önünde 6 kişinin birden tecavüzüne uğradığını söyledi

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) kayıt altına alınan tutuklamalardan derlediği bilgilere göre, çatışan taraflara ait gözaltı merkezlerinde en az 8 bin 633 kadın tutuluyor. Bunlardan en az 7 bin 9'u Esad rejimine ait cezaevlerinde yargılanmaksızın alıkonuluyor.

SNHR verileri, rejim güçlerinin gözaltı merkezlerindeki en az 864 kadına ve 18 yaş altındaki en az 432 kız çocuğuna yönelik 7 bin 699 tecavüz vakasına karıştığını bildiriyor.

Ancak gerçekte tutuklu ve tecavüz edilen kadın sayısının, bu rakamların çok üzerinde olduğu biliniyor. Bunun nedeni tutuklamaların çoğunun kayıt altına alınmadan gerçekleştirilmesi ve tecavüz mağduru kadınların sessiz kalmak zorunda bırakılması.

'9. SINIFTA BİR KIZA HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE 6 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ'

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşayan Um Muhammed, yüzünü başörtüsü ile kapatarak, 2012 yılında sabah saatlerinde işe gittiği sırada rejim güçlerince bir arabaya bindirilerek gözaltı merkezine götürüldüğünü ve dövüldüğünü anlattı.

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3 kez sorgulandıktan sonra 7 kadın tutuklu ile aynı odaya konduğunu ve bu sırada başörtüsünün zorla çıkarıldığını ifade eden Um Muhammed, "İçerideki herkesin maruz kaldığı işkenceler yüzlerinden okunuyordu. 9. sınıfta bir kız çocuğu vardı. Ona odadaki herkesin gözü önünde 6 kişi tecavüz etti. Çocuk çok dindar bir aileye mensuptu. Daha sonra onu başka bir yere götürdüler ama geri dönmedi. Eğer hayatta olsa dönerdi" diye konuştu.

'55 YAŞINDAKİ BİR KADINA DAHİ TECAVÜZ EDİLDİ'

Başörtüsünün çıkarılmasına itiraz ettiğini belirten Um Muhammed, "Bu nedenle ilk etapta işkence gördüm. Herkesin gözü önünde tecavüze maruz kaldım. 55 yaşındaki bir kadına dahi tecavüz edildi." dedi. Gözaltına alındıktan 5 ya da 6 gün sonra tek kişilik hücreye konulduğunu, yaklaşık 2,5 ay boyunca, 10 günde bir ekmek ve biraz peynirle yaşadığını, hastalandığını ve sinir sisteminin çöktüğünü anlattı.

Um Muhammed "İri yarı biri gelip beni bayıltana kadar döverdi. Benim durumumda birisi daha vardı. 30'lu yaşlarda bir öğretmendi. O benden daha ağır muamelelere maruz kaldı." ifadesini kullandı.

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'ONURUNUZLA GİRERSİNİZ, ANCAK ONURUNUZLA ÇIKAMAZSINIZ'

Esad rejiminin cezaevlerine giren her kadının tecavüz ve tacize maruz kaldığını anlatan Um Muhammed, "Oraya onurunuzla girersiniz ama onurunuzla çıkamazsınız. Kadınlara defalarca tecavüz ve işkence ediliyordu. Ben hücrede kalıyordum ama işkence ve eziyet seslerini duyuyordum. O sesler kulağımda, beynimde. Unutulmaz." dedi.

Um Muhammed, cezaevinden çıktıktan sonra da mağduriyetinin sürdüğünü, ailesinin kendisini reddettiğini, amcasının oğlu ile evlendiğini ancak, tecavüze uğradığı öğrenildikten sonra boşandığını söyledi.

'BANA HER VURDUKLARINDA YERE DÜŞÜYORDUM ANCAK KALDIRIP TEKRAR VURUYORLARDI'

Rejim hapishanelerinde işkence gören Hamalı iki çocuk annesi Sayha El Barudayi de, eşiyle birlikte Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giderken yoldaki bir kontrol noktasında gözaltına alındığını dile getirdi. Barudayi, eşine ait avcılık ruhsatını çantasında taşıdığı için tutuklandığını belirterek, gözaltı merkezinde "teröre yardım ve yataklık" suçlaması ile 4 saat boyunca sorgulandığını ve işkenceye maruz kaldığını dile getirdi.

Hamalı Barudayi, "Bana her vurduklarında yere düşüyordum ancak kaldırıp tekrar vuruyorlardı. Bütün bunların ardından askeri birimde tekrar sorgulandım. Akabinde ellerimi arkadan kelepçeleyip gözlerimi bağladıktan sonra beni bir hücreye attılar. 48 saat sonra kapıyı açıp bir dilim ekmekle 3 tane zeytin attılar" dedi.

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'ŞOKUN ETKİSİYLE YA İSNAT EDİLEN BÜTÜN SUÇLARI 'İŞLEDİM' DİYECEKSİN YA DA DİRENECEKSİN'

İşkencelerden sonra şoka girdiğini anlatan Barudayi şöyle devam etti: "Şokun etkisiyle ya isnat edilen bütün suçları 'işledim' diyeceksin ya da direneceksin. Ben direnmeyi seçtim ve serbest bırakılsam da tutuklu kalsam da direnmeye yemin ettim. Ben Kızılay'da gönüllü çalışan biriydim. Tarafsız bir şekilde her yaralıya ya da muhtaç insana yardım ederdim. Ancak bu zorbalar bizi teröre yardım etmekle suçluyorlardı."
Barudayi, tutulduğu odada 3 kadının daha bulunduğunu ve onların da kendisi gibi suçlarla itham edildiğini belirterek, maruz kaldığı muamelenin ağırlığını "Beni 8 saat gözlerim kapalı, ellerim arkadan kelepçeli ve ayaklarım prangalı şeklide sorgulayan kişi ise neredeyse çocuğum yaşındaydı" sözleriyle ifade etti.

'AÇLIKTAN KEMİKLERİ ÇIKMIŞ, DÖVÜLMEKTEN YAŞLANMIŞ, HAREKET EDEN CESETLER GİBİYDİLER'

Sorguda başörtüsünün kaldırılıp vücudunun üst kısmının açıldığını ve darp edildiğini anlatan Barudayi, işlediği iddia edilen suçları kabul etmeyince tabanı su dolu bir odaya götürülüp elleri arkadan kelepçeli şekilde asılmasını şöyle aktardı:
"Bana çeşitli fiziki işkenceler yaptılar. Bayılınca askıdan indirip yerdeki suya elektrik vererek tekrar ayıltıyorlardı. 66 kişi Humus merkez hapishanesine sevk edildik. Bizi uyuşturucu, tecavüz ve cinayet suçlarından yargılanan kişiler ile aynı koğuşa koydular. Anne, baba ve çocuklarla bütün bir aileyi bir arada görmem ve Banyas katliamından kurtulan 18 yaşındaki kızların hapishanelerde suçlu gibi tutulduğuna şahit olmak beni adeta travmaya soktu. Sanki Suriye'deki tüm kadınlar tutukluymuş gibi bir fikre kapıldım."

Humus'tan sonra Banon Cezaevi'ne sevk edildiğini ve orada işkence gören insanlara şahit olduğunu anlatan Barudayi "Açlıktan kemikleri çıkmış, dövülmekten yaşlanmış, hareket eden cesetler gibiydiler" dedi.

'İNDİĞİM MERDİVENLERDE SADECE ÖLÜM VE CESET KOKUSU ALIYORDUM'

Barudayi, "Banon Cezaevi'nde Filistin birimine sevk edildiğimde orada İranlı Şiilerin varlığı dikkatimi çekti. Beni kalacağım koğuşa götürürlerken indiğim merdivenlerde sadece ölüm ve ceset kokusu alıyordum. Odalar hep ölüm kokuyordu" diye konuştu.

Kendisinden başka 43 kadının olduğu bir koğuşa kapatıldığını, enfeksiyon kapmış kadınların bulunduğu koğuşta pencere bulunmadığını ifade eden Barudayi, "Sanki onları kurtaracak semadan inen biriymişim gibi yanıma yaklaştılar ve dışarıda neler olduğunu sordular. Sanki yarın Esad rejimi yıkılacak ve onlar da serbest kalacak gibi heyecanlı ve telaşlıydılar" değerlendirmesini yaptı.

Barudayi, koğuşta 3 gün yemeksiz kaldıktan sonra her dört tutukluya haşlanmış bir patates getirdiklerini söyledi ve şunları kaydetti:
"Listelerde adım olmadığı için bana porsiyon düşmüyordu. Yanımdaki kadınlar paylaştı benimle. O kadar zorluklar içerisinde yaşamamıza rağmen paylaştıkları patatesleri beni ağlatarak rahatlattı. İki hafta kaldım. 3 kez sorgulandım koridorlarda. Özellikle 21.00'den sonra gençlerin inleme seslerinden uyuyamazdık. 09.00 ve 17.00'de 15 dakikalık molaya çıkarılırdık."

Barudayi, sorgu koridorlarını temizlemekten sorumlu Yediler (Es Sebaat) isimli rejim güçlerinin ceset taşıdığına şahit oldukları anı şöyle aktardı:

Rejim hapishanelerinde tecavüze uğrayan ve rejimin birçok zulmüne maruz kalan 24 yaşındaki Hamalı Meryem ise 4 çocuk annesi. İçsavaşın başında amcasının iki oğlunun Hama'da öncülük ettiği gösterilere katılan Meryem, rejimin şiddete başvurmasından sonra, yaralıların tedavisi için Hamidiye'de sahra hastanesi açtıklarını ve kendisinin de gönüllü olarak hastanede çalışmaya başladığını söyledi.

Meryem, rejim güçleri Hama'ya girdiği sırada hastanedeki bir Esad muhbiri tarafından ihbar edildiğini belirterek, "Kocam Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde memurdu. Onu yakalamış ve sorguda beni sormuşlar. Kocam da eşi olduğumu söyleyince ondan bilgi almaya çalışmışlar. Bu sırada arkadaşlarım bana kaçmamı söylediler ama ben çocuklarımı çok özlemiştim. Rejimin Hama'daki gösterileri bastırmaya çalıştığı sırada ben sabah 6'da anne babamın evine geldim" dedi.

Çocuklarına sarılıp ailesi ile hasret giderdiği anda rejim güçlerinin aniden kapıyı kırarak eve baskın yaptığını ve 4 yaşındaki çocuğunu sağa sola savurarak, "Annen nerede?" diye sorduklarını söyleyen Meryem, "Kızım o gün korkudan altına kaçırdı. O günden beri halen tuvaletini tutamıyor. Şebbihalar benim başörtümü ve üzerimi açarak tüm mahallenin önünde yerlerde sürüklemeye başladılar. Beni zırhlı araca bindirdiklerinde araçta benimle birlikte 4 genç kız daha gördüm."

Meryem, şöyle devam etti: "Birime ulaştığımızda 'Teröristler geldi' diye haykırmaya başladılar. Komutan Süleyman adında birinin odasına girdiğimizde, bir taraftan fıstık yiyen, bir taraftan da ırzımıza, şerefimize söven biriyle karşılaştık. O günden beri o fıstığı ne alırım ne yerim. Hapishanede elimize 581 veya 518 rakamı vererek fotoğraflarımızı çektiler. Ayrıca 'Kadınları kadın polis arar' cümlesi koca bir yalandır. Beni bir asker soyarak aradı. İçim yandı."

'ÖN TARAF OFİS ARKA ODA TECAVÜZ ODASI İDİ, 'ALLAH İÇİN YAPMA' DERDİM, 'ALLAH YOKTUR' DERDİ'

Meryem, bu süreçten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sorgu odası tek yataktan ibaret bir yer. İşkencenin sınırı yok. Saat gece 12'den sonra ne olurdu bir bilseniz. Komutan Süleyman, en güzel kızları seçip odasına getirtirdi. Ofisinde iki oda vardı. Arka oda tecavüz odasıydı. 'Allah için yapma' derdim. 'Allah yoktur' derdi. 'Peygamber için' derdim. 'O izinde' derdi. 'Kim daha tatlı? Özgür Suriye Ordusundakiler mi, biz mi?' diye iğrenç sorular sorardı. Tecavüze uğrayan bir kız hamile kaldı. Hamileyken de tecavüze uğruyordu. 6. ayında doğum yaptı. Çocuğunu önünde kurşun sıkarak öldürdüler. O kız aklını oynattı. Şimdi ailesi onu iple bağlıyor. Başka bir arkadaşım 3. sınıf tıp fakültesi öğrencisiydi. Bekârdı. Ona da tecavüz edildi. Sefire bölgesinden Ahmet diye bir genç vardı, bizim yakarışlarımızı duydukça ağlardı. Her gün sabah işkence. Akşam tecavüz. Kimse bize duyarlı olmadı. Sesimiz duymadı. Ne yaptık? Yaralılara yardım ettik. Muhasara altında olan ailelere gıda gönderdik."

'SESİMİZ DUYURMAK İÇİN SADECE RECEP TAYYİP ERDOĞAN BABAMA SESLENİYORUM'

Meryem, hapishaneden çıktıktan sonra çok büyük şaşkınlık yaşadığını, güler yüz ve merhametle karşılanmayı beklerken tüm toplumun kendilerini tecavüze uğradıkları için aşağıladığını belirterek, bakkala bile girip alışveriş yapamadığını söyledi.
Meryem, kocasının kendisini boşadığını, tüm ailesinin kendisinden yüz çevirdiğini, bayramlarda dahi telefonlarına çıkmadıklarını, üstelik kardeşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

"Sesimiz duyurmak için sadece Recep Tayyip Erdoğan babama sesleniyorum. Herkese sesimizi ulaştırdık ABD'ye, insan hakları örgütlerine, ama nafile kimse duymadı. Erdoğan tutukluk sürecinden sonra serbest bırakılan kadınlara yardım eli uzatsın." çağrısında bulunan Meryem, hala içeride olan arkadaşlarını merak ettiğini söyledi ve onların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

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tecavüz suriyeli kadınlar Suriye

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
1 gr inanmadım nedense
@baranberfin2011 inanmazsın çünkü esed köpeği ile aynı meşreptensin
@baranberfin2011 esada laf yetiştirecegine türkiyedeki tecavüzleri konusun size ne burda yurtlarda saglam kimse kalmadı
cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. yaşasın, zalimler için cehennem. Bediüzzaman Said Nursi
Allah yardımcınız olsun zor mesele kanım dondu
ALLAH YARDIMCILARI OLSUN BU ÜLKE ÇOK BÜYÜK ÜLKE MİZ İNSANLARIMIZ KICA YÜREKLİ O YÜZDEN DEVLETLER SEVMESEDE HALKLAR SEVİYO TÜRKİYEYİ
@efe3460_2013 senin ülkende 4 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyorlar.Belmeyen birine anlat yalanını dolanını onlara yuttur.
@efe3460_2013 Türkler savaşlardan sonra aldıkları şehirleri ne yapıyorlardı, bir araştır bakalım. Anadolu'ya, Avrupa'ya bizi mumlu mektupla mı davet ettiler? Üniversite'de Filistin'li bir arkadaşıma "Türklerin idaresi İngilizlerinkinden daha iyi değil miydi?" dediğimde "Evet, Türklerinki daha büyük" demişti. Ayrıca hangi Avrupa halkı bizi seviyormuş bilgilendirirsen sevinirim. Bu yorum yayınlanmayacak biliyorum, ama, karıncanın Hz. İbrahim'e su taşıması gibi ben görevimi yapmış olayım.
İNSANLIĞIMDAN UTANDIM. HER ŞEY VATAN İÇİN, İKTİDAR İÇİN, ÜLKEM İÇİN DİYORLAR. DÜNYADA 193 ÜLKE VAR(63 TANESİ MÜSLÜMAN ÜLKE). ALLAH(CC) RIZASI İÇİN HANGİ ÜLKE, HANGİ VATAN, HANGİ İKTİDAR BU ZULÜM İÇİN DEĞER. NE OLUR KENDİMİZE ÇEKİ-DÜZEN VERELİM.
meden medyada yazılanlara inanmıyorum özellikle rte nin adı geçince :) düzmece haber gerçk olsa tamam haklısınız insanlık suçu ama rte nin adı geçiyosa düzmece haber
ERDOGAN İDAM DEDİĞİ ZAMAN HERKE YUHALADI ?? İDAMMMMM GELMELİ
@alieker37 Erdoğan idam getirmek isteseydi çoktan gelirdi. Çünkü öyle bir ülke ki tek adamın ağzının içine bakıyor.
@emre_ermis_1990 basta chp itiraz etti erkek kız ögrenci bir arada yatabilir özel hayatlarına karısamasınız dedi .rte çıkarın imzalayacagım dedi
Allah elbet bir gün belalarını verecek.
Rabbim düşmana geçit vermesin. Çok zor bi durum. Suriye de olanlara sessiz kalmak dilsiz şeytanlıktır.
Dış işleri bu kayıtları kitap yaptırıp dünyaya dağıtsın ki yapılan operasyonun neden yapıldığını dünya devletleri sorgulasın birde komşunuz ve aileniz akrabalarınız acı çekerlerken siz ne yapardınız diyede not düşülsün destekleyen ler yanımızda yer alacaktır buda bize yeter
bunları okuyup dinleyip hala esed ile masaya oturalım görüşelim diyen varsa kanı bozuk insanlıktan eser kalmamış demektir. savaşında bir kuralı var arkadaş bunlar dinsiz imansız vicdansız yaratıklara dönmüşler. Allah kahretsin en kısa zamanda bunları yapanları
rejim neden kendi halkının kadınına tecavüz etsin... hani sanki karalamak için yapılmış bir haber gibime geldi..
@bulut_han bunlar akşama kadar esada sadece kufreder lanet eder..bunlardan bi cacık olmaz.. değil bunlar bunların dedesini mezardan kaldırıp toplasn gene esadı yıkamazlar.. bunlar bir böcek gibi ancak türkiyeyey kaçar sığıntı gibi yaşar sığıntı gibi ölürler.. suriyenin gerçek halkı orada savaşıyor.. türkiyedekilere yada dışarıdakilerin Allah 1 dediğine itibar etmeyiz biz
@nis_hat burası TÜRKİYE ve halkının 90 nı TÜRK lüğü KABUL EDİYOR..(HDP LİLER TÜRKLÜĞÜ KABUL ETMİYOR).. Fakat suriyede belirli bir halk yok..onlar çeşitli halkların toplanımıyla oluşmuş bir ülkedir..bir iç savaşta darmadağınık olmaların nedenide bundandır..
zalimler için yansın cehennem. gencecik kızların,eli öpulesi anaların,Abla ların namusuna irzina göz koyan biri ne insan olabilir nede bir musliman
Okuyunca Tüylerim diken diken oldu, Allah ım sen masum insanları zalimlerden kurtar, bunları yapanlar insan olamaz. Allah yardımcıları olsun :(
valla devlete baskaldırmayacaksın devlete bas kaldıranın bası kesılır
sallama gibi rejim askerleride normalde onları koruyan müslüman askerlerdi..türk askeri böyle bir durumda onu yapmayacağı gibi suriye askeride onu yapmaz
@cagies 7 milyon kişi zati bu çocuk katilerinden keyfi kaçtı vatanını yürdünü bırakırmı insan ama karşıdaki şeytan esad şeytan bile buyur sen önden diyor sapkınlar cehnnem iyiki var
Bu ablamızın anlattıklarını hani şu bizde SURİYELİLER neden gidip savaşmıyor burda keyif çakıyor diyenlere duyrulur.. Bu amerika öyle bir lenetli ülkeki biryere bulaştımı orayı harebeye çevirmeden çıkmaz..pislik lanetli ülke..
bu ara kamu spotu olmuş bu tür haberler karalama başka bir şey değil
o kadınların yaşadıklarını kimse anlamayamaz bize havaciva geliyor olabilir ama gerçekten çok zor şeyler yaşamışlar inanaırım esed rejimi dünyanın en zalim rejimlerinden bitanesi Allah en sonunda tersine çevirecekdir Allah var
SEVGİLİ MYNET YORUMLARI NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ?
şimdi anladım ki Cehennem de bir nimet
Binlerce yıl süren işkenceler, soygunlar, tecavüzler, gasp, yağma, talan, açlık, kıtlık, salgın hastalıklar, bitmek bilmeyen savaşlar ve bunları yapan ya da zevkle izleyenler, onları savunan tarihçiler = Gerçek insanlık tarihi. Bunu öğrenmeye vicdan nasıl dayansın.
Türkiyede ebsar Vakfı üyrleti dahil dinci geçinen bir sürü Yobazların 3 ile 12 yaş arası kız oplan demwden yapılan Tecavüzler neden dile getirilmiyor, bşr kereden birşey olmaz , çocuğun rızadı varmış gibi goygoyculara be yapmalı acaba önce üljedeki bu tür eylemciler en ağır şekilde cezalandırılması gerekir.
Bir meteor düşse, kopsa kıyamet. Zamanı geldi galiba.
bu esetle anlaşmamızı isteyen güruh zalime merhamet mazluma ihanettir
eğer doğru ise vallahi insan olduğumdan utandım keşke okumasaydım duymasaydım görmeseydim lanet olsun böyle hayata
Liseli kız fotosu koyarak habere ne gibi bir katkı sağladınız
cehennemin neden var olduğunu idrak edemeyenlere örnekler.
ülkenize bayragımıza sahip çıkmazsak bizimde başımıza her şey gelir
Değilsek bile yolunda ilerliyoruz Suriye
Lanet olsun ...
insan bu hale dusmemek icin evini barkinida terkeder yahu alkahtandami korkunuz yok okuyamadim hepsinya.kadina bunlari yapanlar icerdeki erkeklere ne yapiyorlar acaba iskence olarak
rabbim bu zülme dur desin kafir esedi perişan etsin....
CEHENNEME GİRMİŞ MÜSLÜMAN MAZLUMLAR... :((((
vah vah bu savaş ne zamandan beri devam ediyor? yeni mi başladı? esad bu kadın ve çocukları yeni mi almaya başlamış? hadi gidelim de bu kadınları kurtaralım esadın adamları bu kadınları kızları 6 senedir kullanırken ve adamlar tünelde kilometrelerce yol almışken bugün birdenbire kim nasıl olduysa bunları kurtarmaya karar vermiş????!!!!!
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