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Litvanya Devlet Memurlarını Yandex Taxi’ye Karşı Uyardı

31.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Yetkililer, Yandex Taxi uygulamasının kullanıcıların kişisel bilgilerini yasadışı biçimde topladığını iddia etti, özellikle kamu çalışanlarından uygulamayı telefonlarına yüklememelerini istedi

Litvanya Devlet Memurlarını Yandex Taxi’ye Karşı Uyardı

Litvanyalı yetkililer tüketicileri, özellikle de kamu çalışanlarını, Ruslar’ın popüler taksi tutma uygulaması Yandex Taxi’yi kullanmamaları konusunda uyardı. Gerekçe uygulamanın kullanıcıların kişisel bilgilerini izinleri olmadan topladığı ihtimali.

Litvanya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Rytis Rainys, Yandex Taxi uygulamasını bir dizi denemeden geçirdiklerini kaydetti.

Rainys, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada özellikle devlette çalışanların uygulamayı indirmemelerini şiddetle tavsiye ettiklerini söyledi.

Taksi uygulamasının şirket merkezi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, ancak uygulama Rusya’nın en çok kullanılan arama motoru Yandex’in bir alt ürünü. Uygulama Litvanya pazarına Perşembe günü girdi.

Uygulama mikrofona, kameraya ve yerel ağlara bağlanmak istiyor.

Yandex küresel strateji direktörü Aram Sargsyan, Baltık Haber Ajansı’na şirketin Avrupa Birliği’nden kullanıcıların bilgilerini Avrupa Birliği’nin düzenlemelerine sıkı şekilde bağlı biçimde topladıklarını belirtti. Sargsyan buna rağmen uygulamayı kendi içlerinde kontrolden geçirmeye de istekli olduklarını söyledi.

Yandex, Rusya’nın en başarılı internet şirketlerinden. Tüm aramaların yüzde 65’i Yandex üzerinden yapılırken popüler harita ve toplu taşıma uygulamaları da çok kullanılıyor.

Uber de bu ay başında Rusya’da ve eski Sovyetler Birliği üyesi beş ülkede Yandex’le birleşeceğini belirtmişti. Yandex yeni şirketin yüzde 59’una Uber ise yüzde 37’sine sahip olacak.

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