Liverpool'u büyük finale taşıyan Alman

Klopp'un tek arzusu Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalini kazanıp kariyerini taçlandırmak.Almanya'nın ihraç ettiği en başarılı teknik adamlardan Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacakları Real Madrid'in tecrübesinden çekinmediğini söylüyor. Liverpool'u yeniden İngiliz futbolunun üst sıralarına taşıyan sempatik Alman, futbol bilgisi kadar hazırcevaplığıyla da İngilizlere kendini sevdirmeyi bildi. Bir televizyon programında İngiltere milli takımının eski yıldızlarından Gary Lineker ile espri yarışına giren Klopp'tan, Liverpool taraftarlarının adeta taptıkları Bill Shankly'nin kim olduğunu gençlere anlatması istendi. Klopp, Shankly'nin geçmişi hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını belli etmemek için sadece şunları söyledi: "Bill Shankly'nin kim olduğunu anlatmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Onu tanımayanlar Google'ye başvursunlar.” İskoç futbol adamı Bill Shankly, oyunculuk kariyerinin ardından teknik direktörü olduğu Liverpool'u Avrupa futbolunun büyükleri arasına sokmuş, menajerlik döneminde de ‘Kırmızıları' ikinci ligden alıp Avrupa'nın zirvesine taşımıştı. Liverpool Avrupa'daki ilk zaferini 1973 UEFA Kupası finalinde Mönchengladbach'ı yenerek kazanmıştı. Liverpool kulübü 1981 yılında ölen Shankly'nin bronz heykelini dikmişti.

Shankly de Klopp gibi Liverpool'un yerlisi değildi ama veciz sözleriyle kendini sevdirmişti. "Bir futbolcu Liverpool'da oynayabilecek kadar iyi olmak için bir duvarın içinden geçip, sonra da diğer tarafta savaşmaya hazır olmalıdır" ve "Futbolun ölüm kalım meselesi olduğunu sananlar vardır. Ben onlara katılmıyorum. Çünkü futbolun çok daha ciddi bir meşgale olduğuna inanıyorum" cümleleri Shankly'ye aittir. "Pozitif bağımlılık" Klopp, Lineker ile yaptığı televizyon sohbetinde taraftarı bir sonraki karşılaşmaya motive etmeyi çok sevdiğini ve "gerçek taraftarlığın daha tribünler boşalmadan sabırsızlıkla önümüzdeki maçı beklemek olduğunu" anlattı. Klopp futbolun "pozitif bağımlılık" ile eş anlamlı olduğunu söylüyor. Klopp İngiltere'ye futbol sevgisini de beraberinde getirdi. Bu sevgiyi Almanya'nın amatör kümelerinde teneffüs edip benliğine kazandırdı. Yetenekli bir futbolcu değildi. Fazla başarılı olduğu da söylenemez. Kariyerinin sonlarında ikinci ligde oynayabilecek kadar kendini geliştirebilmişti.