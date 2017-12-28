Londra Büyükelçisi Bilgiç'ten yeni yıl mesajı

Celal Sönmez/ Londra, 28 Aralık (DHA) – Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç yayınladığı yeni yıl mesajında, 2018 yılının Türkiye, Birleşik Krallık ve tüm dünyaya barış huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini duyurdu.

2017 yılının küresel düzeyde önemli gelişmelerin yaşiandığı bir sene olduğunu belirten Bilgiç, açıklamasına şöyle devam etti;

"Türkiye ve Birleşik Krallık benzer sınamalara maruz kaldığı bir yılı daha ikili ilişkileri her alanda daha da derinleştirerek ve üyesi bulundukları uluslararası platformlarda aralarındaki güçlü işbirliğini geliştirerek geçirmişlerdir. 2017 yılına Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Ocak ayında ülkemizi ziyaretiyle hızlı bir giriş yapmıştık. İkili ilişkilerde yakaladığımız bu ivmeyi Sayın Başbakanımızın Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleştirdiği iki ziyaretle artırdık. Aradan geçen dönemde farklı düzeyde pek çok resmi heyetimizi Londra ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.

"Bilindiği üzere, Birleşik Krallık AB referandumunda alınan "Brexit" kararının ardından Avrupa'yla ilişkilerinin geleceğini ve kapsamını belirleyecek bir dönüşüm sürecine girmiştir. Yıl içerisinde Birleşik Krallık'da yaşanan beş terör saldırısı, terörle mücadele alanında karşı karşıya bulunulan sınamaların derinliğini gözler önüne sermiştir. Aynı dönemde ülkemiz de PKK, FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG ve DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelesine yeni başarılar eklemiş; bu alanda Birleşik Krallık'la güçlü işbirliği ve dayanışma sergilemiştir.