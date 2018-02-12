Londra City Havalimanında 'bomba' alarmı! Bölge hava trafiğine kapatıldı

Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarındaki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın II. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.