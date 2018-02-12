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Londra City Havalimanında 'bomba' alarmı! Bölge hava trafiğine kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 08:17 | Son Güncelleme

Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulununca, havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

Londra City Havalimanında 'bomba' alarmı! Bölge hava trafiğine kapatıldı

Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarındaki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın II. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra havalimanı

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