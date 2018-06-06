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Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Londra şehir merkezinde bulunan tarihi Knightsbridge bölgesinde bir otelde yangın çıktı. 120 itfaiyeciden oluşan ekip yangına ilk müdahaleyi yapıyor. Otelde bulunanlar arasında ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın da olduğu öğrenildi.

Londra İtfaiyesi’nden alınan bilgilere göre, şehir merkezinde yer alan Knightsbridge bölgesinde bulunan Mandarin Oriental Otel’inde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Polis otelin boşaltıldığını ancak her hangi bir ölü ve yaralı olup olmadığını bilmediklerini aktardı.

londra

YANGIN BİRDEN BAŞLADI

Yangının ardından otelden tahliye edilenler Hyde Park yakınlarına getirildi ve burada yangından etkilenenlere temiz su ve oksijen verildi. Yangını dışarıdan gören bir görgü tanığına göre, yangın birden bire başladı ve siyah dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı.

otel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tuh be o otelde azmi kaldim...
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