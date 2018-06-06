Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra İtfaiyesi’nden alınan bilgilere göre, şehir merkezinde yer alan Knightsbridge bölgesinde bulunan Mandarin Oriental Otel’inde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Polis otelin boşaltıldığını ancak her hangi bir ölü ve yaralı olup olmadığını bilmediklerini aktardı.

YANGIN BİRDEN BAŞLADI

Yangının ardından otelden tahliye edilenler Hyde Park yakınlarına getirildi ve burada yangından etkilenenlere temiz su ve oksijen verildi. Yangını dışarıdan gören bir görgü tanığına göre, yangın birden bire başladı ve siyah dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı.





