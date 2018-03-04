Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor

Son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bir patlama meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30'da kentin doğusundaki Romford semtinde bir binada patlamameydana geldiği bildirildi.

TERÖR BAĞLANTISI YOK



Bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve bazı yolların kapatıldığı belirtilirken, olayın terörle alakası olmadığı kaydedildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK



Olayda ölen ya da yararlanan olmazken, patlamanın meydana geldiği Farnham Road Caddesi'nde bazı binalar bir süreliğine tahliye edildi.

Polis, tahliye edilen bölge sakinlerinin gereken tedbirlerin alınmasının ardından evlerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı