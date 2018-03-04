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Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2018 18:05 | Son Güncelleme

Londra'da patlama meydana geldi. Son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'daki patlama sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor

Son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bir patlama meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30'da kentin doğusundaki Romford semtinde bir binada patlamameydana geldiği bildirildi.

TERÖR BAĞLANTISI YOK

Bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve bazı yolların kapatıldığı belirtilirken, olayın terörle alakası olmadığı kaydedildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yararlanan olmazken, patlamanın meydana geldiği Farnham Road Caddesi'nde bazı binalar bir süreliğine tahliye edildi.

Polis, tahliye edilen bölge sakinlerinin gereken tedbirlerin alınmasının ardından evlerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir üzüldüm bir üzüldümki anlatamam. londra için çok endişeliyim.
Patlamanın ne olduğunu bilmeden haber yapıyorsunuz. Çok sayıda ekip sevkedildigini de tahmin üzerine ekliyorsunuz. Yatacak yeriniz yok sizin.
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