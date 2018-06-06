Londra Köprüsü'ndeki Terör Saldırısının Üzerinden 1 Yıl Geçti

Üç saldırgan, minibüslerini Londra köprüsü yakınına sürüp, ellerindeki uzun bıçaklarla saldırıya geçtiklerinde, motosikletli bir polis onlara engel olmayan çalışanlardan biriydi.

Bölgede duyduğu çığlıklar sonrası olay yerine koşan polis memuru Wayne Marques, saldırganlar tarafından vücudunun birçok yerinden, başından, kollarından ve bacaklarından defalarca bıçaklandı. Bıçak darbeleri, polis memurunun geçici olarak bilincini kaybetmesine, ardından da sakat kalmasına neden oldu.

Londra’nın Borough bölgesinde yaşanan bu terör saldırısının üzerinden geçen bir yılın ardından Wayne Marques’in tedavisi sürüyor ve bir hafta sonra artık tek başına yürümeye başlayabilecek. Bu hafta yayınlanan bir video kaydında Marques, önümüzdeki ay işine dönmeyi umduğunu, ancak rehabilitasyon sürecinin de devam edeceğini söylüyor. Marques ailesinin, işe geri dönmesi konusunda kaygıları olduğunu kabul ediyor ancak, “Bu benim sevdiğim bir iş ve dürüst olmak gerekirse ben buyum” diyor.

8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı saldırının birinci yılında, Pazar günü, gazeteler olaya dair kahramanlık hikayeleri paylaştı ve ölenleri andı. Televizyon kanalları da cihat adına bu saldırıyı yapan üç kişinin bitirdiği hayatlarla ilgili yayınlar yaptı.