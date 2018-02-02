Londra metrosunda bıçaklı saldırı

Mergim Özdamar / 2 Şubat, İstanbul (DHA) – Londra Köprüsü metro istasyonunda bir vatandaş sabah saatlerinde kimliği belirli olmayan bir kişi tarafından bıçaklandı.

İngiliz gazete Express'de yer alan habere göre, iş saatlerinde Londra metrosunda bir vatandaşın bıçaklanması yolcularda endişeye neden oldu. Olayın gerçekleştiği istasyona polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıkları, iki adamın tartıştığını ve bir adamın diğerini bıçakladığını söyledi.

Londra Köprüsü istasyonunun bir bölümü kapatıldı ve polis soruşturmayı sürdürüyor.

Metro yetkilileri, istasyona giden "Southbound” trenlerinin polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında durdurulduğunu söyledi.

İngiliz Trafik Polisi tarafından yapılan açıklamada "Bu sabah Londra Köprüsü'ndeki Kuzey Hattı platformunda çıkan kavgayı takiben üç kişi gözaltına alındı” denildi.